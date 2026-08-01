HAK upozorava vozače: Tunel Sveti Rok povremeno se zatvara, kilometarske kolone prema moru

Na hrvatskim cestama u subotu ujutro bilježi se pojačan promet prema moru, a na više važnih prometnih pravaca stvorile su se kilometarske kolone. Hrvatski autoklub upozorava i na gužve na pojedinim graničnim prijelazima te vozače poziva na dodatan oprez.

Najveći pritisak je na autocesti A1 Zagreb - Ploče - Karamatići. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz pravca čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera Svete Nedelje proteže oko sedam kilometara.

U smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, kao i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska, vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje.

Zbog povećane gustoće prometa tunel Sveti Rok povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila unutar tunela. Kolona pred tunelom duga je oko dva kilometra.

Gužve su zabilježene i na autocesti A2 Zagreb - Macelj. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara te se proteže i na područje Slovenije. Zbog velikog priljeva vozila zabranjen je promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac također se bilježe duge kolone na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Iz smjera čvora Kosnica kolona je duga oko 12 kilometara, a iz smjera Svete Nedelje oko sedam kilometara.

Na autocesti A4 Goričan - Zagreb pred naplatnom postajom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je duga oko jednog kilometra.

Pojačan promet je i na državnoj cesti DC1 Zagreb - Knin - Split. Između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje, a usporeno je i u zoni radova kod Otrića.

Iz HAK-a podsjećaju da su uz povećanu gustoću prometa češći i izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, koji mogu dodatno usporiti vožnju. Vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te održavaju dovoljan razmak između vozila.