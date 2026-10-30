HAK upozorava vozače: Stižu gužve na cestama, bura bi mogla stvarati probleme u Dalmaciji i ostatku priobalja

Vozače koji u subotu, 31. listopada, planiraju putovanje hrvatskim cestama očekuju promjenjivi uvjeti vožnje, pojačan promet i mogući zastoji na pojedinim prometnicama. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava i na jaku buru koja bi mogla otežavati promet u priobalju, dok se na pojedinim graničnim prijelazima očekuju gužve.

Prema prometnoj prognozi HAK-a, kolnici će mjestimice biti mokri, vlažni i skliski, osobito na području Gorske Hrvatske i u istočnim dijelovima zemlje. Vozačima se stoga savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cestama i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama duž Jadrana, gdje bi zbog bure mogla biti uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila. Ovisno o jačini vjetra, poteškoće su moguće i u pomorskom prometu. HAK upozorava da bi jaka i olujna bura mogla uzrokovati probleme u odvijanju pomorskog prometa, zbog čega se putnicima preporučuje provjera informacija o plovidbenom redu prije polaska.

Na ovim cestama očekuju se najveće gužve

Pojačana gustoća prometa očekuje se na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji i kolone posebno su mogući u zonama radova, a najveće poteškoće očekuju se tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati. Među prometnicama na kojima bi moglo doći do zastoja izdvajaju se zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, autocesta A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe te Istarski ipsilon, odnosno autocesta A8, na dionici između čvora i tunela Učka.

Moguće gužve i na granicama

Pojačan promet osobnih i teretnih vozila očekuje se i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Prema najavama HAK-a, dulja čekanja posebno su moguća na ulasku u Hrvatsku. Vozačima koji planiraju putovanje preko granice preporučuje se pravodobno informiranje o stanju na graničnim prijelazima.

Iz Hrvatskog autokluba savjetuju vozačima da prije polaska provjere aktualno stanje na cestama putem službenih internetskih stranica, radijskih obavijesti ili mobilne aplikacije HAK-a. Tijekom vožnje posebno je važno prilagoditi brzinu uvjetima na kolniku, održavati dovoljan sigurnosni razmak i izbjegavati nepotrebna pretjecanja. Vozačima se preporučuju i redovite pauze tijekom duljih putovanja, a gdje je moguće, valja razmotriti korištenje manje prometnih pravaca. Za izbjegavanje zadržavanja na naplatnim postajama preporučuje se korištenje elektroničke naplate cestarine (ENC). Aktualne informacije o stanju na cestama dostupne su na telefonskom broju HAK-a 072/777-777, dok se pomoć na cesti može zatražiti pozivom na broj 1987. Iz HAK-a na kraju pozivaju sve sudionike u prometu na strpljenje i odgovornu vožnju, osobito na dionicama na kojima se očekuju povećana gustoća prometa i nepovoljni vremenski uvjeti.