HAK upozorava vozače: Skliski kolnici, obilni pljuskovi i opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali

Prema izvješću HAK-a ažuriranom u subotu, 24. listopada, u 8:10 sati, vozači trebaju biti osobito oprezni zbog nepovoljnih uvjeta na cestama.
Na pojedinim dionicama obilniji pljuskovi mogu uzrokovati nakupljanje vode na kolniku, dok na cestama u gorskim područjima i na Jadranskoj magistrali (DC8) postoji opasnost od odrona.
Dodatne poteškoće u prometu stvara magla koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.
Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na prometnicama.
Prometna nesreća u Nedelišću
Od izvanrednih prometnih događaja HAK izdvaja prometnu nesreću na državnoj cesti DC3 u mjestu Nedelišće.
Promet se na tom dijelu ceste odvija uz privremenu regulaciju, a vozila se propuštaju uz ručno upravljanje prometom.
U prekidu katamaranska linija
Nepovoljni vremenski uvjeti utječu i na pomorski promet.
Prema HAK-ovu izvješću, u prekidu je katamaranska linija 9308 koja povezuje Mali Lošinj, Cres i Rijeku.
Putnicima se preporučuje provjeriti najnovije informacije o plovidbi prije polaska na put.
S obzirom na promjenjive vremenske i prometne uvjete, vozači i putnici aktualne informacije mogu pratiti putem službenih stranica Hrvatskog autokluba.