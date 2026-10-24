HAK upozorava vozače: Skliski kolnici, obilni pljuskovi i opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali

Prema izvješću HAK-a ažuriranom u subotu, 24. listopada, u 8:10 sati, vozači trebaju biti osobito oprezni zbog nepovoljnih uvjeta na cestama.

Na pojedinim dionicama obilniji pljuskovi mogu uzrokovati nakupljanje vode na kolniku, dok na cestama u gorskim područjima i na Jadranskoj magistrali (DC8) postoji opasnost od odrona.

Dodatne poteškoće u prometu stvara magla koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na prometnicama.

Prometna nesreća u Nedelišću

Od izvanrednih prometnih događaja HAK izdvaja prometnu nesreću na državnoj cesti DC3 u mjestu Nedelišće.

Promet se na tom dijelu ceste odvija uz privremenu regulaciju, a vozila se propuštaju uz ručno upravljanje prometom.

U prekidu katamaranska linija

Nepovoljni vremenski uvjeti utječu i na pomorski promet.

Prema HAK-ovu izvješću, u prekidu je katamaranska linija 9308 koja povezuje Mali Lošinj, Cres i Rijeku.

Putnicima se preporučuje provjeriti najnovije informacije o plovidbi prije polaska na put.

S obzirom na promjenjive vremenske i prometne uvjete, vozači i putnici aktualne informacije mogu pratiti putem službenih stranica Hrvatskog autokluba.