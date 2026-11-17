Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na nepovoljne uvjete u cestovnom prometu. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, dok se na pojedinim područjima pojavljuje magla, lokalno i vrlo gusta.

Dodatne poteškoće može stvarati obilnija kiša, zbog koje je moguće zadržavanje većih količina vode na prometnicama. Poseban oprez potreban je na cestama u planinskim područjima te duž Jadranske magistrale (DC8), gdje postoji i opasnost od odrona.

Iz HAK-a savjetuju vozačima da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i stanju kolnika te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Zbog prometne nesreće zatvorena državna cesta

Uz nepovoljne vremenske uvjete, HAK izvještava i o izvanrednim događajima koji utječu na odvijanje prometa.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC28, na dionici između mjesta Cugovec i Škrinjari.

Istodobno, privremeno su obustavljeni radovi na državnoj cesti DC2 između Osijeka i Vukovara, pa je ta prometnica ponovno otvorena za sav promet.

Prema informacijama HAK-a, nastavak radova predviđen je za 20. studenoga.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, osobito tijekom noćnih i jutarnjih sati kada magla može znatno smanjiti vidljivost, kao i na dionicama na kojima obilna kiša otežava prometovanje.

Prije polaska na put preporučuje se provjeriti najnovije informacije o stanju na cestama putem Hrvatskog autokluba.