HAK upozorava vozače: Nesreća u Trogiru, bura otežava promet

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), ažuriranom u subotu, 31. listopada, u 7:32 sati, sve skupine vozila mogu prometovati autocestama A1 Zagreb – Split – Dubrovnik i A6 Rijeka – Zagreb, Krčkim mostom te Mostom dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Ipak, zbog bure koja puše u priobalju na pojedinim cestama vrijede ograničenja za određene skupine vozila. Dodatni oprez potreban je u Lici, gdje su kolnici mjestimice mokri, vlažni i skliski.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak.

Prometna nesreća u Trogiru, poteškoće i na autocesti A3

Na Jadranskoj magistrali u Trogiru zbog prometne nesreće promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A3, na 51. kilometru, između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica, u smjeru Bregane. Na tom se dijelu promet odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Ograničenje brzine vrijedi i na državnoj cesti DC25 između Korenice i Vrpila, na pravcu Korenica – Gospić. Zbog ulja na kolniku ondje je brzina ograničena na 30 kilometara na sat.

Na autocesti A1, između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka, promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Od nedjelje obvezna dnevna ili kratka svjetla

HAK podsjeća vozače na važnu sezonsku obvezu koja ponovno stupa na snagu u nedjelju, 1. studenoga.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, od 1. studenoga do 31. ožujka vozači motornih vozila moraju imati uključena dnevna ili kratka svjetla i tijekom dana.

Za vozače motocikala i mopeda obveza korištenja svjetala tijekom dana vrijedi tijekom cijele godine.

Za blagdan Svih svetih zabrana prometa za kamione

Zbog blagdana Svih svetih u nedjelju, 1. studenoga, od 14 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Zabrana se ne odnosi na autoceste i državnu cestu DC1.

Zbog vjetra ne plovi katamaran Pula – Zadar

Vremenske prilike stvaraju poteškoće i u pomorskom prometu.

Prema izvješću HAK-a ažuriranom u 5:50 sati, zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Pula – Zadar.

Iz HAK-a također obavještavaju putnike da će u ponedjeljak, 2. studenoga, biti uvedeno dodatno povratno putovanje na trajektnoj liniji 435, koja povezuje Zadar (Gaženicu), Iž Mali (Bršanj), Ravu i Malu Ravu.

Prema najavljenom rasporedu, trajekt će iz zadarske luke Gaženica prema luci Iž Mali (Bršanj) isploviti u 8 sati, dok je povratni polazak iz Iža prema Gaženici predviđen u 10 sati.

Vozačima i putnicima preporučuje se da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju na cestama i pomorskim linijama jer se prometni uvjeti, osobito zbog vjetra, mogu mijenjati.