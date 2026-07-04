HAK upozorava vozače: Kolone prema Dalmaciji, nesreća na Jadranskoj magistrali

Pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, dok snažna bura u priobalju uzrokuje ograničenja i zabrane za pojedine skupine vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub u subotu u 7.27 sati.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik veća je gustoća prometa između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, a zastoji se povremeno stvaraju i u zonama radova.

Problema ima i na autocesti A2 Zagreb - Macelj. Zbog povećanog priljeva vozila na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila se kolona duga oko 2,5 kilometara, koja se proteže i na područje Slovenije.

Bura otežava promet duž Jadranske magistrale. Na dionici između Novog Vinodolskog i Senja zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s priključnim vozilom, motociklima te dostavnim i teretnim vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Između Senja i Karlobaga zabrana se odnosi na autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle.

Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila, kao i državna cesta DC54 između Maslenice i Zatona Obrovačkog te Paški most.

Na omiškoj obilaznici, odnosno državnoj cesti DC553, zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s priključnim vozilom i motociklima.

Dodatne poteškoće zabilježene su u Makarskoj, gdje se zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali vozi jednim prometnim trakom, uz regulaciju prometne policije.

Iz HAK-a vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.