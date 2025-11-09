HAK upozorava: Nesreća na autocesti, magla i mokri kolnici usporavaju promet

Prema izvješću Hrvatskog autokluba objavljenom jutros u 8:42 sati, promet se na većini hrvatskih cesta odvija bez većih poteškoća, no vozače se upozorava na niz otežavajućih uvjeta.

Kolnici su mjesto­mično mokri, vlažni i skliski, a magla – ponegdje vrlo gusta – smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i pojedinim graničnim prijelazima, dok su kolone i zastoji mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka (A7) u oba smjera.

Iz HAK-a savjetuju vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te i tijekom dana voze s uključenim kratkim svjetlima.

Zabilježena su i dva izvanredna prometna događaja:

Na autocesti A6, na izlaznom kraku čvora Orehovica u smjeru Rijeke, dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi otežano, suženim kolnikom, uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Na autocesti A1, između čvora Prgomet i tunela Dubrave u smjeru Zagreba, na kolniku je lešina životinje, pa se promet odvija jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez.