HAK upozorava na zastoje: Prometna nesreća na A1, kolone i pojačan promet prema moru

Promet prema obali pojačan je tijekom subotnjeg jutra, osobito na autocestama, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno i u kolonama. Hrvatski autoklub u izvješću objavljenom u 8.57 sati upozorio je i na povremene zastoje u zonama radova.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje.

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Dodatne poteškoće zabilježene su između čvorova Bisko i Split, gdje se na 379. kilometru autoceste dogodila prometna nesreća. U smjeru Zagreba promet se odvija dvjema trakama, uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan, u smjeru Zagreba, formirala se kolona duga približno tri kilometra.

Gužve su zabilježene i na autocesti A3 Bregana – Lipovac. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko dva kilometra.

Na Krčkom mostu kolona u smjeru Omišlja proteže se približno četiri kilometra.

Usporeno se vozi i državnom cestom DC1. U zoni radova između Gračaca i Knina, kod mjesta Otrić, promet se odvija u kolonama uz zastoje.

Vozačima se savjetuju strpljenje, oprez i održavanje sigurnosnog razmaka.