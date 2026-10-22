HAK upozorava na opasne uvjete na cestama: Kiša, skliske prometnice i mogući odroni, u prekidu i katamaranske linije

Prema prometnoj prognozi HAK-a, tijekom dana vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu Hrvatske. Poseban oprez potreban je na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8), gdje postoji mogućnost odrona. Pojačan promet očekuje se na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji i kolone mogući su osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati, ponajprije na dionicama na kojima se izvode radovi.

Na zagrebačkoj obilaznici poteškoće se očekuju između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, dok su moguće gužve i na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Zastoji su mogući i na Istarskom ipsilonu (A8), između čvora i tunela Učka, kao i na državnoj cesti DC1 kod Zaprešića.

Za vozače u Dalmaciji posebno je važno upozorenje koje se odnosi na Jadransku magistralu, gdje se pojačan promet i povremeni zastoji očekuju na splitskom i dubrovačkom području. Gužve osobnih i teretnih vozila moguće su i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Jak vjetar poremetio pomorski promet, dvije katamaranske linije u prekidu

Nepovoljni vremenski uvjeti već su se odrazili na pomorski promet. Zbog vremenskih neprilika u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka. Osim toga, na nekoliko brodskih i trajektnih linija uvedene su izmjene. Brodska linija 310 Mali Lošinj – Susak – Unije – Srakane Velike – Mali Lošinj prometovat će bez uplovljavanja u luku Unije zbog meteoroloških uvjeta. Na jugu Hrvatske trajektna linija 831 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik u četvrtak, 22. listopada, iz Dubrovnika će isploviti u 9 sati, prema redu plovidbe koji vrijedi srijedom.

Izmijenjen je i raspored trajektne linije 401 Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj. Trajekt će prometovati prema redu plovidbe za srijedu, s polaskom iz luke Zadar/Gaženica u 9 sati i povratkom iz Malog Lošinja u 16.15 sati. S obzirom na najavljeni jak vjetar u priobalju, putnicima se preporučuje da prije polaska provjere najnovije informacije o redu plovidbe jer su moguće dodatne poteškoće.

HAK savjetuje vozačima: Smanjite brzinu i povećajte razmak

Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače na dodatan oprez, osobito na mokrim i skliskim cestama. Savjetuju smanjenje brzine, održavanje većeg sigurnosnog razmaka između vozila te strpljenje u slučaju prometnih zastoja.

Vozačima se preporučuje i pravodobno planiranje putovanja, korištenje manje opterećenih prometnica kada je to moguće te redovito odmaranje tijekom duljih vožnji. Na autocestama desni prometni trak treba koristiti za vožnju, a lijevi za pretjecanje. Korisnicima autocesta savjetuje se korištenje elektroničke naplate cestarine (ENC) radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja na naplatnim postajama.

Aktualne informacije o stanju na cestama dostupne su putem internetske stranice i mobilne aplikacije HAK-a, kao i na telefonskom broju 072/777-777. U slučaju potrebe za pomoći na cesti vozači mogu nazvati broj 1987.