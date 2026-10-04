HAK upozorava: Magla smanjuje vidljivost, na autocesti uočen pas!

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su na područjima pod maglom vlažni i skliski, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, osobito na dionicama na kojima je vidljivost smanjena.

Na autocesti A11, između čvorova Velika Gorica sjever i Velika Gorica jug, na šestom kilometru uočen je pas. Promet se na toj dionici odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, a HAK poziva vozače na pojačan oprez.

Problemi su mogući i na zagrebačkoj obilaznici. Zbog radova između čvorova Jakuševec i Kosnica, u smjeru Lipovca odnosno istoka, tijekom dana se uz veću gustoću prometa očekuje usporena vožnja. Moguće je stvaranje kolona i povremeni zastoji.

U pomorskom prometu zasad bez poteškoća

U pomorskom prometu trenutačno nema poteškoća, no HAK upozorava na nekoliko izmjena u plovidbenom redu.

U utorak, 6. listopada, trajekt iz Splita za Stari Grad isplovit će u 23.15 sati, umjesto u 20.30.

Na trajektnoj liniji Orebić – Dominče u srijedu, 7. listopada, polazak iz Orebića za Dominče bit će u 2 sata, umjesto u 00.30.

Izmjene su najavljene i na liniji Prapratno – Sobra. U četvrtak, 8. listopada, trajekt će iz Sobre za Prapratno isploviti u 11.30 umjesto u 10 sati, dok će polazak iz Prapratnog za Sobru biti u 12.30 umjesto u podne.

Do 7. listopada na snazi je i izmijenjeni raspored na linijama koje povezuju Zadar/Gaženicu, Ist/Kosiraču i Molat. Ponedjeljkom i četvrtkom trajekt iz Zadra/Gaženice isplovljava u 10 sati, iz Ista/Kosirače u 17 sati, a iz Molata u 18.15. Vikendom plovidbeni red ostaje nepromijenjen.