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HAK objavio najnovije informacije: Vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali, izmjene u redu plovidbe

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju

Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozačima se unatoč tome savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju i uvjetima na cestama.

Ograničenje brzine na Jadranskoj magistrali u Šibeniku

Od izvanrednih prometnih događaja HAK izdvaja vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali (DC8) u Šibeniku, u Ulici 72. bojne Vojne policije.

Na tom dijelu prometnice vozi se uz ograničenje brzine od 20 kilometara na sat, zbog čega se vozače poziva na dodatni oprez.

Izmjene u redu plovidbe iz Splita i Vele Luke

Prema informacijama HAK-a ažuriranima u 9:56 sati, u pomorskom prometu nema poteškoća, no za nedjelju su najavljene određene izmjene u redu plovidbe.

Tako će trajekt iz luke Split prema Veloj Luci isploviti u 18:00 sati umjesto u 17:00 sati, odnosno sat vremena kasnije od prvotno predviđenog termina.

Promijenjen je i termin nastavka plovidbe iz Vele Luke prema Ublima na Lastovu. Trajekt će iz luke Vela Luka isploviti u 21:00 sat umjesto u 20:15 sati, što predstavlja pomicanje polaska za 45 minuta.

HSC Puntamika završava održavanje linije 654

HAK također izvještava da HSC Puntamika u nedjelju, 18. listopada, uplovljenjem u splitsku luku u 20:00 sati završava s redovnim održavanjem komercijalne linije broj 654.

Putnicima koji planiraju putovanje preporučuje se da prije polaska provjere aktualni red plovidbe kako bi izbjegli moguće neugodnosti zbog izmijenjenih termina.

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