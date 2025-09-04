Hajduku u prijateljskoj zabila dva njegova bivša igrača

Nogometaši Hajduka odigrali su 3:3 s BiH prvoligašem Posušjem u zatvorenoj trening utakmici koja je u četvrtak poslijepodne odigrana na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici zbog reprezentativnih obveza i ozljeda nije mogao računati na 14 igrača koji inače konkuriraju za prvu momčad, piše Index.

Gosti su već u prvih dvadesetak minuta došli do osjetnog vodstva. Najprije je nakon ubačaja iz kornera pogodio Dominik Pavlek u 11. minuti, a zatim su vodstvo dodatno povećali bivši hajdukovci Mario Čuić u 19. i Leon Kreković u 21. minuti susreta. Hajduk je do remija stigao golovima Michelea Šege, Ante Bralića i Noe Skoke.

Mario Čuić

Mario Čuić pristupio je Hajdukovoj akademiji 2015., a krajem 2019. potpisao je petogodišnji profesionalni ugovor kojim je promoviran prema prvoj momčadi. Debitirao je 11. lipnja 2020. protiv Istre 1961, a samo mjesec dana kasnije postao je junak derbija na Maksimiru s dva pogotka u 3:2 pobjedi nad Dinamom, čime je u 19. godini upisao svoju najpoznatiju hajdučku epizodu.

U prvoj momčadi Hajduka skupio je 23 utakmice i ta spomenuta dva gola prije odlaska na posudbu u slovensko Radomlje početkom 2022., a nakon povratka prešao je u Istru 1961 kako bi dobio kontinuiranu minutažu u SuperSport HNL-u. Početkom 2025. potpisao je za Varaždin, no proteklog ljeta odlučio se na potpis za Posušje. Zabio je dva gola u šest nastupa.

Leon Kreković

Leon Kreković je u Hajduk došao kao dječak iz kninske Dinare, prošao sve omladinske kategorije te je u veljači 2020. debitirao za prvu momčad protiv Varaždina uz asistenciju, a tri tjedna kasnije protiv Gorice zabio je i svoj premijerni seniorski gol za Bijele. U hajdučkom dresu skupio je 20 službenih nastupa u prvoj momčadi uz jedan gol i tri asistencije.

Hajduk ga je 2021. prodao belgijskom Beerschotu za oko 200 tisuća eura, uz raniju epizodu posudbe u Dugopolju, a potom je karijeru nastavio u Šibeniku, finskom Lahtiju i poljskoj Kotwici tražeći stabilnu ulogu startera. U ljeto 2025. prešao je u Posušje. U šest ovosezonskih nastupa nije se upisao u strijelce.