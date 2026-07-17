Hajduku u idućem kolu prijeti dečko iz Zenice i ekipa koja vrijedi 13 milijuna manje

Unatoč 1:2 porazu u Žilini, Hajduk je s ukupnih 3:2 stigao korak bliže europskoj jeseni, a protivnik u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu bit će im ciparski Pafos. Prva utakmica igra se na Poljudu 23. srpnja, tjedan dana kasnije Gonzalo Garcia vodi društvo na stadion Kiriakidis.

Pafos je tek 10 godina ciparski prvoligaš, no velika ulaganja (za tamošnje pojmove) u klupsku infrastrukturu i unutar okvira sportske politike posljednjih su ih godina lansirala u europski nogomet. Prošle sezone zabilježili su nekoliko izvrsnih rezultata u grupnoj fazi Lige prvaka - remi s Olympiacosom (0:0), Kairatom (0:0) i Monacom (2:2) te pobjede protiv Villarreala (1:0) i Slavije Prag (4:1) bile su vrijedne 26. mjesta jedinstvene skupine, samo bod im je nedostajao do plasmana u iduću fazu. Sezonu ranije su, pak, dogurali do osmine finala Europske lige, gdje se prejakim pokazao švedski Djurgardens, pišu SN.

Ciparska momčad vrijedi nepuna 24 milijuna eura, odnosno 13 milijuna eura manje od Hajduka. Nije najskuplje, ali najzvučnije ime svakako je David Luiz, čuveni brazilski stoper koji je na zalasku karijere (39 godina), no prošle sezone uredno je držao status standardnog prvotimca, pa i jednog od kapetana. Tada je momčad branila domaći naslov prvaka, da bi završili na četvrtom mjestu ljestvice, debelih 10 bodova iza prvoplasirane Omonije.

Transfermarkt poručuje da se Pafos nalazi unutar prometnog ljeta, u kojem je zasad sedam igrača napustilo klub, a devet uselilo u ciparske dvore. Ostali su, znamo, bez Mislava Oršića, koji se vratio u zagrebački Dinamo nakon što je, uz četiri pogotka, podijelio 16 asistencija u svim prošlosezonskim natjecanjima. Oršićev povratak na Maksimir najednom se, barem privremeno, doima kao odlična vijest za Bijele...

Ostatak ponajboljih igrača Pafosa iz prošle sezone zasad nije mijenjao adresu. Bijeli će morati paziti na ofenzivnog veznjaka Joaa Correiru, kojem 10 ligaških golova ipak nije bilo dovoljno za poziv Zelenortskih Otoka, pa je Svjetsko prvenstvo pratio iz udobnosti vlastitog doma. Tu je i Brazilac Anderson Silva, koji je potpisao jedan pogodak manje od Correire.

Neki igrači Pafosa ipak su doživjeli američki Mundijal iz prve ruke, poput Ivana Šunjića rođenog u Zenici , koji je nastupio u svim utakmicama Bosne i Hercegovine. Šunjić nije jedini bivši dinamovac u redovima Pafosa - od ovog ljeta defanzivnom redu priključio se Samy Mmaee. Doduše, Marokanac se ne može striktno nazvati bivšim Modrim jer Dinamo ga je uspio "utopiti" samo na posudbu, vjerojatno zadovoljan što se (još jednom, nakon Qarabaga) privremeno rješava stopera koji je imao problema s disciplinom.

Momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto, koji je zasjeo na klupu krajem prošle sezone i osvojio Ciparski kup. Na pripremama se nisu proslavili, bilježe dva poraza (0:1 s Jagiellonijom, 2:3 sa Slovanom iz Bratislave), jedan remi (0:0 s Jablonecom) i jednu pobjeud (2:1 s Cracovijom), no to ionako nije realan pokazatelj mogućnosti nezgodnog ciparskog kluba.