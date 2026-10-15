HAJDUKU STIŽU MILIJUNI IZ EUROPE! Evo koliko su Bijeli zaradili pobjedom protiv Ajaxa, ali prijeti im i velika kazna UEFA-e

Hajduk je osiguranjem europske jeseni u Konferencijskoj ligi i prolaskom turbulentnih kvalifikacija osigurao najmanje četiri milijuna i 387.000 eura. No to je samo osnovna cifra u koju nisu uračunati bonusi Uefina vrijednosnog stupa, bonus na plasman ni nagrada za rezultate. A prva će stići već nakon prvog kola jer su "bili" na rasprodanom Poljudu srušili Ajax 2-1.

Dakle, svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi vrijedi 400.000 eura, svaki remi 133.000 eura. Novi saldo nakon prvog kola za Splićane iznosi četiri milijuna i 487.000 eura. Procjene statističke platforme Football Meets Dana govore kako će "bili" završiti sezonu sa zaradom od 8,412 milijuna eura.

Oni su za svako od četiri pretkola dobili po 175.000 eura, dakle ukupno 525.000 eura, a bonus za ulazak među 36 klubova u Konferencijskoj ligi iznosi 3,17 milijuna eura. No s obzirom na prekid utakmice od 15 minuta zbog velike bakljade Torcide, dio premije sigurno će Hajduk morati vratiti natrag. A budu li prazne tribine u idućim utakmicama, gubitak bi mogao biti i puno, puno veći, piše 24 sata.

Premije u Konferencijskoj ligi

osvajač: 3 milijuna eura

finalist: 4 milijuna eura

polufinalisti: 2,5 milijuna eura

četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura

osmina finala: 800.000 eura

šesnaestina finala: 200.000 eura

pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura

pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura

svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura