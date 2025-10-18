Hajduku stiže pojačanje na kraju sezone? Evo o kome se radi

Hajduk u desetom kolu SuperSport HNL-a igra kod Istre 1961 na Aldo Drosini, a uoči teškog gostovanja u Puli procurila je zanimljiva informacija o mogućem pojačanju Splićana.

Azerbajdžanski novinar Fuad Alakbarov tvrdi da je Rufat Abdullazada zapeo za oko skautima splitskog kluba, te da bi se potencijalni transfer mogao dogoditi na kraju sezone, odnosno na ljeto.

Radi se o nekadašnjem U-21 reprezentativcu Azerbajdžana, skupio je 17 nastupa i tri pogotka, igrao je Saumgayit i Sabail, ljetos je stigao u Varaždin za odštetu od samo 34 tisuće eura.

Igra na poziciji desnog krilnog napadača, a dosad je skupio osam nastupa, pogodak i asistenciju za Varaždin u svim natjecnajima.

Prema Transfermarktu vrijedi 600 tisuća eura, prenosi Gol.hr.