Hajduku prekipjelo zbog Poljuda: "Više od dva mjeseca donose zaključak, a on je zauvijek izgubio ono što ga je krasilo"

Hajduk se ponovno oglasio o stanju Poljuda i dugotrajnom čekanju odluke o budućnosti stadiona. "Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo…", objavio je splitski klub.

Poruka dolazi nakon višemjesečne priče o stručnim analizama, sastancima i procjenama koje bi trebale dati odgovor na pitanje može li se postojeći stadion obnoviti ili će Split i Hajduk morati krenuti drugim putem.

Država osnovala stručnu radnu skupinu

Dalmacija Danas je 11. svibnja objavila da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine osnovalo stručnu radnu skupinu za Gradski stadion Poljud. U skupinu je imenovano osam članova – tri predstavnika Ministarstva, jedan predstavnik Hrvatske komore inženjera građevinarstva te predstavnici građevinskih fakulteta iz Rijeke, Zagreba, Splita i Osijeka. Zadatak skupine bio je dati stručnu ocjenu stanja Poljuda i njegove perspektive. Osnivanje skupine uslijedilo je nakon višemjesečnih polemika o stanju stadiona i različitih procjena o mogućnostima njegove sanacije i rekonstrukcije.

Šuta još u srpnju: Statičari su održali nekoliko sastanaka

Krajem srpnja splitski gradonačelnik Tomislav Šuta govorio je o radu stručnjaka na Poljudu. Tada je kazao kako su statičari već održali nekoliko sastanaka te da se očekuje njihovo mišljenje o budućnosti stadiona.

"Poljud je jedna od tema, statičari su već održali nekoliko sastanaka i očekujemo njihovo mišljenje", kazao je tada Šuta. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u istoj je prigodi rekao kako je Poljud u najvećem fokusu te da su donesene potrebne političke i financijske odluke, nakon čega bi se trebalo odlučiti u kojem smjeru krenuti.

Krajem kolovoza odluke još nije bilo

Dalmacija Danas 24. kolovoza ponovno je otvorila pitanje gdje je zapela odluka o Poljudu. Do tada je već bila završena i predstavljena studija izvodljivosti, o temi su raspravljali gradski vijećnici, Hajduk je javno tražio novi stadion, arhitekti su iznosili svoja stajališta, govorilo se o statusu zaštićenog kulturnog dobra, a spominjao se čak i referendum. Unatoč svemu tome, krajem kolovoza i dalje nije bilo poznato hoće li se stadion Borisa Magaša obnoviti, rekonstruirati ili će se na njegovu mjestu graditi novi.

Šuta prije nekoliko dana: "Čekamo odluku stručne skupine"

Situacija se nije bitno promijenila ni tijekom rujna. Tomislav Šuta je 21. rujna kazao kako Grad i dalje čeka zaključke stručne skupine. "S nestrpljenjem očekujemo odluku stručne skupine, sastavljene od Ministarstva i najvećih stručnjaka u Republici Hrvatskoj, kako bi se točno odredilo na koji način ići dalje i kako bi Hajduk dobio ono što zaslužuje – moderan stadion", rekao je Šuta.

Naglasio je pritom kako će se poštovati stav struke, a ne "dobre želje", bez obzira na to kome se konačni zaključak svidio ili ne.

Sada je, svega nekoliko dana nakon te izjave, stigla i nova poruka s Poljuda. Hajduk očito smatra da cijeli proces traje predugo te upozorava da radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak, dok stadion u međuvremenu nastavlja gubiti dijelove svojeg prepoznatljivog izgleda.

"Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo…", poručili su iz Hajduka. Tako se priča o budućnosti Poljuda, koja traje već mjesecima, ponovno vratila u prvi plan. Konačni zaključak stručne skupine i dalje se čeka, a upravo bi on trebao biti jedna od ključnih podloga za odluku što će se u konačnici dogoditi s domom Hajduka.