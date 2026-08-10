Hajdukovoj legendi 79. rođendan: Sjećate li se ovog golmana iz Zlatne generacije Bijelih? Ovako ga pamti Stari plac

Danas je 79. rođendan Rizahu Meškoviću, odličnom golmanu Hajdukove "Zlatne generacije". Rizo, kako ga zovu u njegovoj Tuzli, ipak je glavni i temeljni vratar razdoblja u kojem su ispisane najuspješnije stranice splitskog kluba. Bio je tu od čuvara mreže i Ivan Katalinić reprezentativni izvrsni golman, pa Vjeran Simunić i naravno Ivan Budinčević bez kojeg zasigurno ne bi bilo one legendarne titule 1979.,izborene na sarajevskom Koševu.

U kolektivnoj memoriji hajdukologije, ostalo je ipak ono: Mešković, Džoni, Rožić, Peruzović, Holcer, Buljan, Žungul, Mužinić, Oblak, Jerković, Šurjak.

Danas je eto naš Mate, kako ga je prozvao Stari plac, jer bi boksao loptu poput Mate Parlova. ušao u osamdesetu i stvarno je dobrodržeći, kao da bi i sada mogao branit, barem na nekoj utakmici veterana, što je donedavno i prakticirao. Bio je i dijelom one sedmorice Hajdukovaca na Svjetskom prvenstvu u SR Njemačkoj 1974.

Dao nam je Rizah Mešković intervju za Dalmacija Danas, povodom ovogodišnjeg 116. rođendana Hajduka. koji vam donosimo u nastavku.

O Splitu, Iviću, Zebecu, Saint- Etienneu... Njegov zeleni golmanski dres ostao je svojevrsni simbol naših najtrofejnijih godina, kasnije su takav nosili Pudar i Simović.

Sretan rođendan Rizo, naš Mate i još puno rođendana!