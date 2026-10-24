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Hajdukovo vodstvo na prijemu kod hrvatske veleposlanice u Švicarskoj: Razgovaralo se o poslovnim prilikama i budućoj suradnji

Razgovori o poslovnim prilikama i budućoj suradnji
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Predstavnici HNK Hajduk Split boravili su u četvrtak na prijemu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Švicarskoj, gdje su razgovarali o mogućnostima poslovne suradnje, povezivanju poslovnih zajednica i jačanju gospodarskih odnosa. Hajdukovo izaslanstvo činili su predsjednik Uprave Ivan Bilić, članica Uprave i direktorica marketinga Marinka Akrap te savjetnik Uprave Stipan Rimac.

Domaćini susreta bili su hrvatska veleposlanica u Švicarskoj, dr. sc. Andrea Bekić, i savjetnik Saša Čvrljak. Tijekom prijema razgovaralo se o radu hrvatskog Veleposlanstva, poslovnim prilikama koje pruža švicarsko tržište te mogućnostima buduće suradnje. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje poslovnih zajednica i jačanje gospodarskih odnosa, što je bila jedna od središnjih tema susreta.

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Druženje nastavljeno na utakmici u Thunu

Susret je protekao u ugodnom i opuštenom ozračju, a predstavnici Hajduka i domaćini razmijenili su i prigodne poklone. Nakon službenog prijema druženje i razgovori nastavljeni su na utakmici u švicarskom Thunu.

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