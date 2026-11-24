Sport, ljepota i zdravlje bile su tema zanimljivog druženja na kojem su sudjelovale Hajdukove nogometašice Ana Maria Marković te Ana Bakalar, kapetanica i reprezentativka, fitness trenerica i nekadašnja misica Renata Lovrinčević Buljan i poduzetnica Biljana Mančić. U ugodnoj atmosferi, uz razgovor i razmjenu iskustava, poznate Splićanke među prvima su isprobale novu hiperbaričnu komoru poliklinike MakeOver, tehnologiju koja sve više privlači pozornost zagovornika zdravog i aktivnog života. A priliku da isprobaju ovaj tretman imat će i čitatelji kroz nagradnu igru!

Domaćica druženja bila je nekadašnja Miss Universe Hrvatske, danas uspješna poduzetnica Biljana Mančić, koja svoju polikliniku MakeOver nastavlja razvijati u novom smjeru. Njezina vizija više nije usmjerena samo na estetiku, već i na zdravlje, vitalnost i kvalitetu života.

Susret s Hajdukovim nogometašicama i Renatom Lovrinčević Buljan bio je prilika za razgovor o važnosti brige o tijelu, osobito u profesionalnom sportu, gdje su fizička priprema i kvalitetan oporavak sastavni dio svakodnevice. U opuštenoj atmosferi spojila su se iskustva sportašica i poznatih Splićanki, uz zajedničku temu – kako što dulje očuvati zdravlje i vitalnost.

Od ljepote do dugovječnosti

Od osvajanja titule Miss Universe Hrvatske 2006. godine do razvoja vlastite poliklinike, Biljana Mančić prošla je zanimljiv poslovni put. Posljednjih godina sve više pozornosti posvećuje konceptu longevity, odnosno dugovječnosti, koji naglasak stavlja na očuvanje zdravlja i kvalitete života tijekom starenja.

Upravo je zato u MakeOver dovela novu hiperbaričnu komoru, tehnologiju koja se desetljećima primjenjuje u medicini, a posljednjih godina sve više istražuje i u kontekstu regeneracije, oporavka i zdravog starenja.

Hiperbarična oksigenacija omogućuje udisanje kisika pod povišenim tlakom, čime se povećava količina kisika otopljenog u krvnoj plazmi i njegova dostupnost tkivima. Kisik je neophodan za normalno funkcioniranje stanica, stvaranje energije i procese obnove organizma.

Posebnost nove komore je što omogućuje istodobni boravak dviju osoba. Opremljena je masažnim foteljama i televizorom, pa korisnici tijekom postupka mogu odmarati, gledati omiljene sadržaje ili raditi na laptopu.

Inspiraciju pronalazi diljem svijeta

Biljana nove trendove prati na međunarodnim kongresima i stručnim skupovima, a nedavno je kao počasna gošća sudjelovala i na zdravstvenom kongresu na Filipinima.

„Stalno putujem, posjećujem međunarodne kongrese i istražujem što se događa u svijetu. Sve me to dodatno uvjerilo koliko je važno ulagati u prevenciju. Zašto čekati da se pojave problemi ako već danas možemo više pozornosti posvetiti očuvanju zdravlja?”

Upravo u tom smjeru želi nastaviti razvijati MakeOver, povezujući estetiku, suvremene tehnologije i individualan pristup zdravom starenju.

„Želim da ljudi promijene način razmišljanja. Da briga o zdravlju ne bude nešto čime se bavimo tek kada se razbolimo, nego dio našeg života. Moj je cilj da u Splitu razvijamo koncept koji će ljudima pomoći da se što dulje osjećaju i izgledaju dobro. Jer na kraju, nije poanta samo živjeti duže, nego živjeti ljepše”, zaključuje Mančić.