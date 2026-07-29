Hajdukovci stigli na Cipar i poslali poruku Brajkoviću: "Svi smo uz tebe"

Nogometaši Hajduka otputovali su na Cipar, gdje ih u četvrtak očekuje uzvratna utakmica drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa. Susret će se odigrati na stadionu Alphamega u Limassolu, a početak je zakazan za 20 sati po lokalnom, odnosno 19 sati po hrvatskom vremenu. Bijeli su na Cipar stigli s velikom prednošću koju su izborili pred svojim navijačima na Poljudu.

Bijeli brane pobjedu s Poljuda

Hajduk je u prvoj utakmici svladao Pafos rezultatom 2:0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Michele Šego doveo je Bijele u vodstvo sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca u 56. minuti. Samo osam minuta poslije Dario Melnjak precizno je reagirao nakon prizemnog ubačaja i postavio konačnih 2:0. Momčad Gonzala Garcije tako će u Limassolu braniti dva pogotka prednosti.

Posebna podrška Roku Brajkoviću

Uoči važnog europskog dvoboja igrači i članovi stručnog stožera poslali su poruku podrške teško ozlijeđenom suigraču Roku Brajkoviću. Hajdukovci su se zajednički fotografirali držeći njegov dres s brojem 28, jasno mu poručivši da cijela momčad misli na njega.

Hajduk je uz to na Facebooku objavio da je je cijela momčad uz njega. "Brajka, svi smo uz tebe", objavili su.

Brajković je na treningu doživio tešku ozljedu koljena zbog koje će dulje vrijeme biti izvan nogometnih terena.

Mladi hajdukovac neće moći pomoći momčadi na Cipru, ali su mu njegovi suigrači ovom gestom pokazali da je, unatoč izostanku, i dalje uz njih.