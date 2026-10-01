Hajdukovci stali uz svog člana koji je Srbina gurnuo u more, prikupili mu novac za kaznu

Društvo prijatelja Hajduka Makarska organiziralo je u srijedu u Makarskoj akciju prikupljanja novca za plaćanje kazne svom 43-godišnjem članu, koji je kažnjen nakon što je državljanina Srbije sredinom rusjna gurno u more na Rivi jer je odbio skinuti majicu na kojoj je istaknut grb beogradskog nogometnog kluba Crvena zvezda.

Podsjetimo, policija je tada utvrdila da je 43-godišnjak prekršio članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je novčano kažnjen. Budući da je u srijedu istjecao rok za plaćanje kazne, DPH Makarska organizirao je akciju prikupljanja novca. Koliko je novca skupljeno DPH Makarska u objavi na Facebooku nije navelo. Dodali su tek da je 'skupljen je cijeli iznos za kaznu i troškove postupka'. Za ovaj prekršaj Zakon predviđa raspon kazne od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora, javlja tportal.

Srbin je pak dobio dvotjedno zadržavanje u zatvoru na Bilicama u Splitu jer je utvrđeno da je preko svog Facebook profila narušio javni red i mir. Jednom objavom je veličao srpskog generala Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid i ratne zločine, a drugom vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane.