Hajdukovci stali uz svog člana koji je Srbina gurnuo u more, prikupili mu novac za kaznu

Društvo prijatelja Hajduka Makarska organiziralo je u srijedu u Makarskoj akciju prikupljanja novca za plaćanje kazne svom 43-godišnjem članu, koji je kažnjen nakon što je državljanina Srbije sredinom rusjna gurno u more na Rivi jer je odbio skinuti majicu na kojoj je istaknut grb beogradskog nogometnog kluba Crvena zvezda.
Nosio majicu Crvene zvezde, muškarac mu naredio da je skine pa ga gurnuo u more
Podsjetimo, policija je tada utvrdila da je 43-godišnjak prekršio članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je novčano kažnjen. Budući da je u srijedu istjecao rok za plaćanje kazne, DPH Makarska organizirao je akciju prikupljanja novca. Koliko je novca skupljeno DPH Makarska u objavi na Facebooku nije navelo. Dodali su tek da je 'skupljen je cijeli iznos za kaznu i troškove postupka'. Za ovaj prekršaj Zakon predviđa raspon kazne od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora, javlja tportal.
Srbin je pak dobio dvotjedno zadržavanje u zatvoru na Bilicama u Splitu jer je utvrđeno da je preko svog Facebook profila narušio javni red i mir. Jednom objavom je veličao srpskog generala Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid i ratne zločine, a drugom vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane.