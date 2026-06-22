Hajdukovci otišli u Sloveniju

Nogometaši Hajduka danas iza podneva otputovali su prema slovenskom Bledu gdje će sljedećih devet dana odraditi središnji dio priprema uoči početka nove sezone.

Bijeli su jutros trenirali na Poljudu, a u 13.30 sati autobusom su se zaputili prema Sloveniji. Trener Gonzalo Garcia na put je poveo sljedeća 24 igrača:

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Toni Silić, Ivica Ivušić, Dante Stipica, David Fesyuk, Fran Karačić, Luka Hodak, Dario Marešić, Ron Raci, Marino Skelin, Dario Melnjak, Šimun Hrgović, Mihael Žaper, Adrion Pajaziti, Adam Huram, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Hugo Guillamon, Illia Kutia, Noa Skoko, Etnik Brruti, Roko Brajković, Bamba, Michele Šego, Marko Livaja.

U okviru središnjeg dijela priprema Hajduk će odigrati tri prijateljske utakmice, a prva od njih u kojoj će naša momčad odmjeriti snage sa Shkendijom iz Sjeverne Makedonije, na rasporedu je u utorak s početkom u 18.15 sati.

Sve utakmice, osim susreta s Celjem, bit će zatvorene za javnost, a prijenos svih susreta možete pratiti uživo na HDTV kanalu.