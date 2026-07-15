Hajdukova pobjeda odjeknula u Žilini: Slovaci priznali da im Bijeli kroje daljnje planove

Hajduk je pobjedom 2:0 protiv Žiline na Poljudu stekao veliku prednost uoči uzvratne utakmice prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su pogocima Roka Brajkovića i Dalissona naplatili bolju igru te slovačkog predstavnika doveli u vrlo tešku situaciju.

Brajković i Dalisson srušili Žilinu

Hajduk je poveo u 22. minuti sjajnim pogotkom Brajkovića, koji se na rubu kaznenog prostora oslobodio čuvara i pogodio suprotni gornji kut. Konačnih 2:0 postavio je Dalisson početkom drugog poluvremena preciznim udarcem s dvadesetak metara. Bijeli su tijekom utakmice uputili 13 udaraca, dok je Žilina pokušala pet puta. Hajduk je imao i pet udaraca u okvir vrata, a slovačka momčad samo jedan, što dodatno potvrđuje bolji nastup splitske momčadi u prvom susretu Poraz na Poljudu očito je utjecao i na planove slovačkog kluba. Sportski direktor Žiline Karol Belaník poručio je kako će određene odluke biti donesene tek nakon uzvratnog dvoboja s Hajdukom.

"Vidjet ćemo kako će završiti uzvrat sa Splitom, a nakon toga ćemo odlučivati o daljnjim koracima. Mnogo se toga može promijeniti", kazao je Belaník, prenosi Šport.sk.

Hajduk u Slovačku stiže s velikim kapitalom

Rezultat prve utakmice stavio je Hajduk u vrlo povoljan položaj. Žilina će pred svojim navijačima morati napasti i tražiti najmanje dva pogotka, dok Bijeli u uzvrat ulaze s prednošću koja im omogućuje mirniji i strpljiviji pristup.

Hajduk je na Poljudu pokazao više, stvorio veći broj prilika i zasluženo stekao kapitalnu prednost. Ipak, odluka o prolasku pada u Slovačkoj, gdje će splitska momčad morati potvrditi dobar posao napravljen u prvoj utakmici.