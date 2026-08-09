HAJDUKOVA META OSTAJE U NORVEŠKOJ: Ubojiti napadač potpisao novi ugovor, ove sezone zabio je 23 gola

Sory Ibrahim Diarra, 26-godišnji malijski napadač koji se nalazio na Hajdukovu radaru, produžio je ugovor s FK Haugesundom do ljeta 2028. godine.

Hajdukova potraga za novim napadačem dobila je novi zaplet. Sory Ibrahim Diarra, kojeg je sportska uprava splitskog kluba pratila kao jednog od kandidata za dolazak na Poljud, potpisao je novi ugovor s norveškim FK Haugesundom.

Kako je Dalmacija Danas neslužbeno objavila krajem srpnja, 26-godišnji Malijac bio je zanimljiv Hajduku, ali tada još nije bilo konkretnog dogovora između zainteresiranih strana. Diarra se nalazio među igračima koje su Bijeli pratili i razmatrali kao moguća pojačanja u napadu.

Norveški klub sada je objavio da je njegov kapetan potpisao novi dvogodišnji ugovor koji će ga za Haugesund vezati do ljeta 2028. godine. Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do kraja 2026., a novim potpisom klub je znatno ojačao svoju poziciju u slučaju budućih ponuda.

Diarra iza sebe ima iznimno učinkovitu sezonu. U 16 nastupa u norveškoj drugoj ligi postigao je čak 23 pogotka te je jedan od najzaslužnijih što se Haugesund nalazi na vrhu ljestvice. Osim što je uvjerljivo najbolji strijelac momčadi, ove je sezone preuzeo i kapetansku vrpcu.

Sportski direktor Haugesunda Kristoffer Haraldseid istaknuo je kako je klub dulje vrijeme vodio dobre razgovore s igračem te da produljenje ugovora pokazuje ambicije norveškog prvoligaša. U Haugesundu posebno cijene njegov učinak na terenu, ali i doprinos koji kao kapetan pruža izvan njega.

Malijski napadač stigao je u Norvešku početkom 2023. godine iz rumunjskog Petrolula Ploiești. U dresu Haugesunda dosad je odigrao 93 službene utakmice i postigao 44 pogotka. Ponikao je u akademiji Étoiles du Mandé, a prije dolaska u Europu nastupao je i za Cercle Olympique Bamako.

Novi ugovor ne znači da je Diarrin transfer formalno nemoguć, ali sasvim je jasno da bi Hajduk sada za njegovo dovođenje morao postići dogovor s Haugesundom i izdvojiti znatno ozbiljniji iznos. S obzirom na to da pregovori sa splitskim klubom nisu bili konkretizirani, a napadač je odlučio produžiti vjernost Norvežanima, njegov dolazak na Poljud u ovom trenutku čini se znatno manje izglednim.