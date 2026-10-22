Hajdukova legenda večeras će biti u Thunu: S Ivićevim "bijelima" rušio je Arsenal, a danas iz Švicarske prati svoj Hajduk

Hajduk večeras igra u švicarskom Thunu i naravno da će sve oči biti uprte u TV ekrane, i po kućama i po kafićima, jer voli hajdučki puk te europske utakmice "bijelih", pogotovo sada kada Hajdukova momčad pobjeđuje velike protivnike poput nedavno Dinama i Ajaxa, prikazujući stvarno dobru igru.

A u Thunu, tom bajkovitom švicarskom gradu, naći će se večeras i Damir Maričić. Veznjak Hajduka iz šampionske 1979. i još nekoliko godina prije i poslije.

Maki, kako smo ga zvali, autentični je predstavnik Hajdukove dijaspore, onih kojima nije teško bilo gdje u Europi popratiti svoj Hajduk. Godinama živi u švicarskom Baselu.

Svojedobno je odande bio i dopisnik "Sportskih novosti", rječit i elokventan, pa nam je tako prije koju godinu ispričao kako ga je, dok je osamdesetih godina igrao američki mali nogomet za "Buffalo Stallions", ugostio Slaviša Žungul, "kralj američkog malog nogometa", Hajdukova legenda i velika zvijezda New Yorka...

A baš smo ga se nedavno sjetili jer smo mislili oživjeti sjećanje na pobjedu Ivićeva Hajduka od 2:1 protiv Arsenala na Starom placu. Ušao je i Maričić u drugom poluvremenu. "Kako se ne bih sjećao! Dobili smo ih 2:1, ušao sam zadnjih deset minuta. Sjećam se, za Arsenal je branio Pat Jennings. Sjećam se jedne scene pri kraju. Ja sam imao neku polušansu pa me Pat Jennings zagrlio, a Boro Primorac mi je rekao: 'Vidi kako te grli!'

U Londonu je bilo 1:0 za Arsenal i oni su prošli dalje."

Nećemo sada opet, kako niste pronašli Boru centrirajući posljednji korner u mitskoj utakmici s Hamburgerom, dok je Tomislav Ivić dotrčao do korner zastavice objašnjavajući i gestikulirajući.

Ajmo mi malo na ovo zbog čega vas zovemo, kakve su šanse Hajduka večeras protiv Thuna?

“Po meni dosta velike, pogotovo što “bijelima” ide, Hajduk je u naletu, nakon ovih zadnjih pobjeda. Thun je prošle sezone iznenađujuće bio prvak Švicarske, nisu se pojačali , trener Mauro Lustrinelli je otišao u Union Berlin, otišlo je i šest sedam standardnih igrača, nosioca igre, dovedeni su mlađi nogometaši iz nižih liga i novi trener Gian-Luca Privitelli i još se oni nisu posložili.

Thun je u igračkoj i rezultatskoj krizi, na devetom su mjestu, imaju deset bodova ove sezone i šest poraza, Hajduk im dolazi u za njih dosta lošem trenutku.

Istina, igra se na umjetnoj travnatoj podlozi, ali Hajduk je tehnički potkovanija ekipa i mislim da to neće predstavljati problem.”