Hajdukova ikona: Priča o Petru Nadovezi i zlatnim godinama splitskog kluba

Na današnji dan rođen je legendarni Petar Nadoveza

Na današnji dan rođen je Petar Nadoveza, velliki Hajdukov golgeter, devetka, malo i atipičan za Stari plac, jer bijeli su u to vrijeme postavljali igru onako na kontre. Pa smo se najčešće divili napadačima poput Zlatka Vujovića, Šurjaka, Žungula. "Pere, splitski Pele", kako su mu tepali kraj Stare plinare. Došao je u Hajduk iz Šibenika, već kao ozbiljan talent. U vrijeme Hajdukove krize šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada nije bilo ni rezultata, ni novih "tića" i "rebaca" iz omladinske škole. Bilo je to vrijeme i borbe za opstanak u bivšoj Prvoj ligi, pa je i Nadovezin dolazak bio i prekretnica za osvajanje Kupa 1967. i onu legendarnu i opjevanu titulu 1971., kad je "more gorilo" i Riva bila sva narančasta od dimnih, kad je Dalmacija slavila Hajduka, prvaka nakon sedamnaest sušnih godina. Osovina tog Lušticinog Hajduka bila je baš okosnica starijih igrača: Vukčević-Holcer-Hlevnjak-Nadoveza, uz mlade Jerkovića, Džonija, Buljana, Lemešića, Jovanića, Boškovića...

Limena glazba prolazila je gradom, predvođena glumcem Mirkom Vojkovićem, pošćerom iz Smojinog i Marušićevog "Malog mista", da nam bude spona Hajduka sa kultnom serijom, koja je baš tih godina praznila naše pjacete i kalete, kao neraskidiva veza s jednom Dalmacijom koju pamtimo.

Pamtimo ga i kao dvostrukog strijelca u onom legendarnom preokretu protiv Partizana u Beogradu iz 0:3 u 4:3.

Sve to opisano je u predivnoj knjizi Marija Garbera: "Hajdukova 71." koju smo zajedno sa Lušticinim sinom Slavenom, promovirali nedavno i na splitskom Mertojaku, toj hajdučkoj utvrdi na vratima grada.

Pokazao se šjor Pere kasnije i kao trener, najprije kao pomoćnik Bići Mladiniću. Nedavno smo za Dalmacija Danas, razgovarali sa Zoranom Simovićem, legendarnim vratarom Hajduka iz osamdesetih. "To su bili 'šjorovi'", rekao je za svoje trenere Biću i Peru. "Kad bi oni ustali sa klupe, mi bi se pogledavali, tko je od nas igrača nešto pogriješio."

Sa svojim Hajdukom, osvojio je Kup u sezoni 1983/84, protiv ljutog rivala "Crvene zvezde", dogurao do onog legendarnog polufinala Kupa UEFA sa londonskim "Tottenhamom", "mrtve šanse" za prolaz Dušana Pešića i grede Đevada Prekazija. Sudjelovao je kao trener i u osvajanju prvenstva Hrvatske 2003/2004., kao i Kupa u sezoni 1999/2000. Bio je i izbornik Gabona, kao i trener "Šibenika" te slovenskih klubova "Beltinci", "Mura", "Potrošnik" i ljubljanske "Olimpije" s kojom je osvojio i slovenski Kup.

Petar Nadoveza, napustio nas je evo već će treća godina.

Na njegovom Trsteniku i danas stoji mural sa Perom Nadovezom na Starome Placu, i natpis s njegovom rečenicom: "Hajduk se ne može kupit."

Naravno, ne može Šjor Pere, kao i one predivne uspomene koje ste nam ostavili, koje čuvamo i ne damo nikome.