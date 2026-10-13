Hajdukov trener danas slavi, a navijači su se raspisali: "To ne može biti slučajno"

Na Poljudu vlada odlično raspoloženje uoči velikog europskog izazova. Hajduk u četvrtak od 18.45 sati dočekuje nizozemski Ajax, u utakmici koja bi za Bijele trebala označiti povratak u glavnu fazu europskog natjecanja nakon dugih 16 godina.

Splitska momčad u susret ulazi dodatno osnažena pobjedom nad najvećim rivalom. U prošlom kolu Hajduk je svladao Dinamo rezultatom 2:1, što je donijelo novo zadovoljstvo među navijačima.

No, osim dobrih rezultata i iščekivanja europske utakmice, na Poljudu danas postoji još jedan razlog za slavlje.

Rođendanske čestitke za Gonzala Garciju

Trener Bijelih Gonzalo Garcia danas slavi 43. rođendan, a tim su mu povodom iz Hajduka uputili čestitku putem društvenih mreža.

„Sretan rođendan našem treneru! Puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku sezone!“, poručili su iz splitskog kluba.

Objava je privukla pozornost Hajdukovih navijača, koji su se u komentarima pridružili rođendanskim željama. Neki su pritom iskoristili priliku i za osvrt na sve što je Garcia prošao tijekom dosadašnjeg mandata na klupi Bijelih.

„Šta je ovaj čovik izdrža, svaka mu čast“, napisao je jedan navijač.

Posebno zanimljiv bio je komentar navijača koji je primijetio da Garcia dijeli datum rođenja s Lukom Kaliternom, jednom od najvećih osoba u povijesti Hajduka.

„To ne može biti slučajno“, poručio je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)