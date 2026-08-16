Hajdukov protivnik na samom dnu! Raków izgubio i treći prvenstveni susret: Zadnji su i bez bodova

Raków Częstochowa, Hajdukov protivnik u play-offu Konferencijske lige, u vrlo lošem raspoloženju čeka dolazak na Poljud. Poljska momčad u nedjelju je u 4. kolu Ekstraklase izgubila na gostovanju kod Cracovije 2:1, iako je od 31. minute vodila pogotkom Patryka Makucha. Cracovia je u nastavku preokrenula golovima Ajdina Hasića i Dominika Piłe.

Posebno je zanimljiv podatak da je Raków nakon tri odigrane prvenstvene utakmice posljednji, 18. na ljestvici, bez ijednog osvojenog boda. Upisao je sva tri poraza uz gol-razliku 3:6. Dakle, dok u Europi uspješno preskače prepreke, u domaćem prvenstvu još nije osvojio ni bod.

U kvalifikacije za Konferencijsku ligu Raków je krenuo od drugog pretkola. Prvi protivnik bila mu je malteška Valletta, koju je u Poljskoj pobijedio 3:1, a zatim na Malti 4:0, za ukupnih 7:1. U trećem pretkolu čekao ga je znatno ozbiljniji suparnik, švedski Hammarby. U Częstochowi je završilo 0:0, a Raków je u Stockholmu slavio 1:0 pogotkom Strատоса Svarnasa i prošao s ukupnih 1:0.

Sada ih čeka Hajduk. Prva utakmica igra se u četvrtak, 20. kolovoza, na Poljudu s početkom u 21 sat, dok je uzvrat 27. kolovoza u Częstochowi u 19 sati. Obje satnice potvrđuju i sami klubovi.