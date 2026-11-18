Dok su njegovi suigrači reprezentativnu stanku provodili na međunarodnim utakmicama ili u pripremama za nastavak sezone, Hajdukov branič Alec van Hoorenbeeck imao je sasvim drukčije planove. Belgijski nogometaš iskoristio je predah od klupskih obveza kako bi se vjenčao sa svojom odabranicom Yasminom Ben Ziane.

Reprezentativna stanka donijela je promjene u svakodnevici Hajdukovih nogometaša. Čak 12 igrača splitskog kluba dobilo je pozive u seniorske i mlađe nacionalne selekcije, dok je ostatak momčadi nastavio s treninzima i pripremama.

Bijeli su u pomlađenom sastavu otputovali u Hamburg, gdje su protiv HSV-a odigrali prijateljsku utakmicu koja je završila rezultatom 1:1. Susret je organiziran povodom povratka Marija Vuškovića nogometu nakon četverogodišnje suspenzije.

No za jednog Hajdukova igrača protekli dani bili su posebno važni, i to izvan nogometnih terena.

Vjenčanje u luksuznom hotelu u Antwerpenu

Belgijski stoper Alec van Hoorenbeeck uplovio je u bračne vode sa svojom dugogodišnjom odabranicom Yasminom Ben Ziane.

Njegova supruga uspješna je poduzetnica koja se bavi organizacijom događanja. Radi kao event menadžerica, a vlasnica je agencije „Say No More”.

Za mjesto vjenčanja par je odabrao Antwerpen u Belgiji, a svečanost je održana u prestižnom hotelu s pet zvjezdica Botanic Sanctuary Antwerp.

Riječ je o luksuznom hotelu poznatom po spoju povijesne arhitekture i suvremenog uređenja, koji pruža poseban ambijent za svečana događanja.

Tako je Hajdukov branič reprezentativnu stanku iskoristio za jedan od najvažnijih trenutaka u privatnom životu, a nakon vjenčanja očekuje ga povratak nogometnim obvezama i nastavak sezone u bijelom dresu.