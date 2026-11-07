Hajdukov igrač sjeo u automobil, odvezao se u Osijek i stavio se Garciji na raspolaganje!

Leander Dendoncker ponovno je na raspolaganju treneru Hajduka Gonzalu Garciji za prvenstveni derbi protiv Osijeka na Opus Areni. Belgijski veznjak propustio je europsko gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, gdje su Splićani u četvrtom kolu Konferencijske lige neočekivano poraženi 1:0.

Nakon što je zbog ozljede ostao na oporavku u Splitu, 31-godišnji nogometaš sjeo je u automobil i samostalno se priključio suigračima u Osijeku te će konkurirati za nedjeljni ogled 13. kola HNL-a. Hajdukova momčad je s Gibraltara doputovala izravno u Slavoniju kako bi izbjegla naporna putovanja i što spremnija dočekala derbi, piše GOL.hr.

Problemi s ozljedama nakon dolaska

Dendoncker je u Split stigao početkom rujna kao slobodan igrač nakon rastanka sa španjolskim Real Oviedom. Zbog problema s fizičkom spremom i ranijim ozljedama Garcia ga je uvodio postupno, no belgijski internacionalac brzo se nametnuo kao vrlo važna karika u veznom redu, a povremeno je pokrivao i stopersku poziciju.

Debitirao je u derbiju protiv Dinama, nakon čega mu je minutaža stalno rasla. U prvenstvenom susretu protiv Gorice odradio je svih 90 minuta, no upravo se nakon tog dvoboja ponovno javio problem s ozljedom zbog kojeg nije putovao na Gibraltar, piše GOL.hr.

Zvučna karijera i ugovor do 2028.

Belgijski veznjak u Split je stigao s bogatim međunarodnim iskustvom, a u karijeri je branio boje Anderlechta, Wolverhamptona, Aston Ville, Napolija i Real Ovieda. Najveći dio karijere proveo je u engleskoj Premier ligi nastupajući za Wolverhampton i Aston Villu.

Za reprezentaciju Belgije upisao je 32 nastupa, a s Hajdukom ima potpisan ugovor koji ga veže do ljeta 2028. godine.