Hajdukov genijalac kojeg Split nikad nije zaboravio: Kemo je život izgubio u herojskom potezu koji ledi krv u žilama

Na današnji dan prije 23 godine tragično nas je napustio Mladen Bogdanović Kemo, jedan od onih Hajdukovaca koji je osvojio srca navijačkog puka. Posebno u njegovu kvartu, na splitskim Brdima, gdje je u njegov spomen izrađen mural, a održavao se i malonogometni turnir.

Mladen Bogdanović ušao je u prvu momčad još 1979. godine, za vrijeme Tomislava Ivića. Bio je zvijezda novog vala Hajdukove omladinske škole, zajedno s Pudarom, Vulićem, Šeparovićem, Maričićem, Marijom Ćutukom... U momčadi su već bili Ivan Gudelj te posebno Davor Čop, koji se već tada nadavao golova i najvećim rivalima, a od kojega se mnogo očekivalo.

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Mislilo se da će, predvođeni braćom Vujović i uz poneko pravo pojačanje, što su tada na Starom placu i Poljudu itekako dobro radili, stasati nova trofejna "zlatna generacija". Ali nogomet je čudan i ponekad putevi sudbine krenu drukčije...

Ljubimac Poljuda i igrač velikog talenta

Kemo je brzo postao ljubimac Poljuda, a posebno Torcide. Takav je taj splitski navijački puk — uvijek posebno sklon igračima s vicem, duhom i znanjem. Tako su Stari plac i Poljud posebno pljeskali znalcima: Hlevnjaku, Jerkoviću, Oblaku, Jovaniću, Sliškoviću, Mikiju Rapaiću, Asanoviću, Računici... A danas, što reći o tome koliko nas oduševljava Marko Livaja...

Posebno je Mladena Bogdanovića cijenio veliki Ivan Gudelj, što zna često napomenuti u našim nogometnim razgovorima.

Tako je pokojni Kemo, čak i kada nije uvijek bio standardan prvotimac, imao svoje velike bljeskove. Kao i svi genijalci, posjedovao je izniman talent, koji je ponekad mogao i rasipati. Možda je znao biti i neshvaćen, jer se u tadašnjem nogometu igralo preko krila, do korner-zastavice, pa onda slijedi ubačaj u peterac. Ali Bogdanović je bio igrač poteza. Ulazio je u dubinu, tražio finesu i potez više.

Boem koji je blistao kada je bilo najvažnije

Bio je nogometni boem koji je najviše davao u velikim utakmicama. Pamtimo njegove velike partije protiv Stuttgarta, Bordeauxa i u onoj veličanstvenoj pobjedi Hajduka od 4:0 protiv Partizana u Beogradu. Te utakmice hajdukolozi drže antologijskima.

I danas se sjećamo jednog davnog gostovanja "bijelih" u Sarajevu, kada je gotovo sam pobijedio Sarajlije. Bilo je 3:1 na Koševu za Hajduk. Dva gola zabio je Bogdanović, a jedan Goran Šušnjara. Poznati sportski novinar Mijo Grabovac tada je napisao da je, godinu dana prije Olimpijade, Sarajevo vidjelo "olimpijski slalom" u izvedbi Mladena Bogdanovića.

Kasnije su ga s Poljuda posudili u zenički Čelik, a potom je otišao u Dinamo iz Vinkovaca. Karijeru je završio u koprivničkom Bilokalniku, kasnijem Slavenu Belupu.

Herojski potez koji se ne zaboravlja

Mladen Bogdanović tragično je preminuo 22. lipnja 2003. godine od posljedica prometne nesreće. Nesreća se dogodila dok je manevrirao biciklom kako bi u prometu zaštitio jednu djevojčicu.

U tom nesebičnom potezu udario je glavom o kolnik, a nakon nešto više od mjesec dana preminuo je u bolnici. U to je vrijeme radio kao trener mlađih uzrasta Slavena Belupa. Nogometna tradicija obitelji Bogdanović nastavila se preko njegova sina Andrije, hrvatskog malonogometnog reprezentativca.

Zato Split, Torcida i hajdučki puk zauvijek pamte svoga Kemu — istinskog znalca, virtuoza nogometa i čovjeka kojeg smo voljeli.