Hajdukov europski protivnik tone u prvenstvu: Novi poraz, a jedini pogodak zabio bivši igrač Dinama

Belgijski Sint-Truidense, jedan od Hajdukovih protivnika u ligaškoj fazi Konferencijske lige, proživljava vrlo neobičnu sezonu. Dok u Europi niže pobjede, u domaćem prvenstvu rezultati su daleko od očekivanja. Belgijci su danas upisali novi poraz i dodatno se približili zoni ispadanja. Sint-Truidense je u nedjelju, 1. studenoga, na domaćem terenu poražen od OH Leuvena rezultatom 1:2, čime je nastavio negativan niz u belgijskom prvenstvu.

Domaćini su poveli odmah na početku drugog poluvremena, u 46. minuti, a strijelac je bio Nathanaël Mbuku, nekadašnji nogometaš zagrebačkog Dinama. Ipak, njegovo slavlje nije dugo trajalo. Robin Mirisola izjednačio je u 53. minuti, a Davis Opoku u 81. minuti pogodio za potpuni preokret i pobjedu gostiju.

U Europi dvije pobjede, u prvenstvu pet uzastopnih poraza

Posebno je zanimljiv veliki kontrast između europskih i prvenstvenih nastupa belgijskog kluba. Sint-Truidense je u Konferencijskoj ligi ostvario dvije pobjede u prva dva kola. Najprije je na domaćem terenu svladao Iberiju Tbilisi rezultatom 2:0, a potom je na gostovanju iznenadio danski Midtjylland i slavio s 1:0.

Međutim, u belgijskom prvenstvu situacija je potpuno drukčija. Nakon deset odigranih utakmica Sint-Truidense zauzima 15. mjesto na ljestvici s tek osam osvojenih bodova. Momčad je ostvarila dvije pobjede, dva remija i čak šest poraza, uz gol-razliku 18:21. Naime, Belgijci su izgubili posljednjih pet prvenstvenih utakmica, a takav niz doveo ih je u donji dio ljestvice, nedaleko od zone ispadanja.

Hajduk ih dočekuje na Poljudu krajem studenoga

Hajduk će protiv Sint-Truidensea igrati u četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 21 sat na praznom Poljudu, u četvrtom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Prije tog susreta Bijele očekuje gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, koje je na rasporedu već u četvrtak, 5. studenoga, od 18:45 sati. Hajduk je, podsjetimo, sjajno otvorio europsku sezonu. U prva dva kola Konferencijske lige svladao je Ajax na Poljudu rezultatom 2:1, a potom i švicarski Thun u gostima s 1:0.

Belgijski sastav tako će na Poljud stići kao momčad koja zasad pokazuje dva potpuno različita lica. Iako su prvenstveni rezultati daleko od impresivnih, dvije europske pobjede dovoljno su upozorenje da Hajduk protivnika ne smije podcijeniti.