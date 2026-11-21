Nogometaši belgijskog St. Truidena, sljedećeg europskog protivnika Hajduka, remizirali su na gostovanju kod Charleroija rezultatom 2:2 u 12. kolu belgijskog prvenstva. Susret je obilježilo nekoliko preokreta, dva isključenja i pogodak u završnici kojim su gosti osvojili bod.

Domaćini su poveli već u 18. minuti pogotkom Freddyja Mbembe, no utakmica se ubrzo zakomplicirala za gostujuću momčad. U 25. minuti Shion Shinkawa dobio je izravni crveni karton, ostavivši St. Truiden s desetoricom na terenu. Ipak, samo dvije minute kasnije Ilias Sebaoui postigao je pogodak za izjednačenje na 1:1.

Drama u drugom poluvremenu

Charleroi je ponovno poveo u 54. minuti, kada je Aurélien Scheidler zatresao mrežu gostiju. Činilo se da će domaća momčad iskoristiti brojčanu prednost i doći do pobjede, ali samo tri minute kasnije situacija se promijenila. Naime, Yassine Khalifi zaradio je drugi žuti karton, pa su obje momčadi nastavile utakmicu s desetoricom. St. Truiden nije odustajao od izjednačenja, a upornost mu se isplatila u samoj završnici. Joedrick Pupe pogodio je u 89. minuti za konačnih 2:2 i donio svojoj momčadi vrijedan bod na zahtjevnom gostovanju.

U četvrtak ih čeka Hajduk na Poljudu

Belgijska momčad sada se okreće europskim obvezama i gostovanju u Splitu. Hajduk i St. Truiden sastaju se u četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 21 sat na Poljudu, u četvrtom kolu ligaške faze Konferencijske lige.

St. Truiden uoči dvoboja ima sedam osvojenih bodova u europskom natjecanju, dok je Hajduk skupio šest. Susret će stoga biti važan za obje momčadi u borbi za što bolji plasman u Konferencijskoj ligi.