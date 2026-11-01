Hajdukov europski protivnik deklasirao suparnika

Lincoln Red Imps, sljedeći europski protivnik splitskog Hajduka, uvjerljivom je pobjedom najavio četvrtkov dvoboj protiv Bijelih. Momčad s Gibraltara u nedjelju je u domaćem prvenstvu deklasirala FC Hound Dogs rezultatom 5:0 te nastavila odličan niz u nacionalnom natjecanju. Lincoln je do uvjerljive pobjede stigao zahvaljujući pogocima u drugom poluvremenu. Bernardo Lopes zabio je dvaput, u 65. i 75. minuti, Manuel Toledano pogodio je u 73., Yussef Flalhi Idrissi u 77., dok je konačnih 5:0 u 90. minuti postavio Kike Gómez.

U prvenstvu bez poraza, u Europi potpuno druga priča

Lincoln Red Imps nakon sedam odigranih prvenstvenih utakmica ima šest pobjeda i jedan remi, odnosno 19 bodova. Trenutačno drži drugo mjesto na ljestvici, iza vodećeg St Joseph'sa koji ima jednak broj bodova, ali bolju gol-razliku.

Gibraltarska momčad pritom je postigla 16 pogodaka, a primila samo dva. Međutim, europska priča zasad izgleda znatno drukčije. Lincoln je u prva dva kola ligaške faze Konferencijske lige upisao dva poraza. Najprije je izgubio na gostovanju kod norveškog Branna rezultatom 2:1, a potom ga je na domaćem terenu nizozemski Twente svladao s uvjerljivih 4:1. S druge strane, Hajduk ima maksimalan učinak. Bijeli su u prvom kolu na Poljudu pobijedili Ajax rezultatom 2:1, dok su u drugom kolu slavili na gostovanju kod švicarskog Thuna s 1:0. Tako splitska momčad nakon dva kola ima šest bodova, dok je Lincoln još uvijek bez bodova.

Hajduk u četvrtak gostuje na Gibraltaru

Hajduk i Lincoln Red Imps odmjerit će snage u četvrtak, 5. studenoga, u trećem kolu ligaške faze Konferencijske lige. Utakmica će se igrati na stadionu Europa Point Stadium na Gibraltaru, s početkom u 18:45 sati po hrvatskom vremenu. Bijeli u ovaj susret ulaze u odličnom raspoloženju nakon subotnje prvenstvene pobjede protiv Gorice na Poljudu rezultatom 5:0.

Pred Hajdukom je tako prilika za treću uzastopnu europsku pobjedu i nastavak odličnog početka ligaške faze Konferencijske lige.