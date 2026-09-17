Hajdukov branič dobio poziv u reprezentaciju

Mathieu Acapandié, 21-godišnji desni bek Hajduka, dobio je poziv u reprezentaciju Madagaskara za nadolazeći reprezentativni ciklus.

Acapandié će tako tijekom reprezentativne stanke napustiti Poljud i priključiti se nacionalnoj momčadi. Madagaskar će u ovom ciklusu igrati protiv Nigerije 25. rujna, a četiri dana kasnije slijedi susret s Tanzanijom, piše Sportklub.

Za Hajdukova braniča ovo je nastavak reprezentativne karijere koju je započeo prošle godine. Acapandié je ranije nastupao za mlađe selekcije Francuske, do 18 i 19 godina, ali je 2025. prihvatio poziv Madagaskara. Za seniorsku reprezentaciju već je upisao tri nastupa, a debitirao je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Ovog ljeta stigao na Poljud

Acapandié je u lipnju stigao u Hajduk kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Nantesom. S Bijelima je potpisao suradnju do ljeta 2030. godine. U francuskom je klubu prošao omladinsku akademiju, a za drugu momčad Nantesa upisao je 67 nastupa. Za prvu momčad zaigrao je sedam puta prošle sezone prije odlaska u Split.

U Hajduku se brzo nametnuo kao važna opcija na desnoj strani obrane. Prema službenim podacima splitskog kluba, ove je sezone dosad upisao 13 nastupa, od čega 12 u početnoj postavi, uz dvije asistencije. Sada ga čeka nova reprezentativna akcija, nakon koje će se vratiti u Split i nastaviti sezonu s Hajdukom.