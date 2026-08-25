Hajdukov biser u četvrtak igra posljednju utakmicu?

Hajduk je doznao dobre vijesti uoči uzvratne utakmice s Rakowom u Konferencijskoj ligi. S momčadi u Poljsku putuju Mathieu Acapandie i Niko Sigur, koji su imali lakše ozljede. Acapandie zbog problema s aduktorom nije igrao u prvoj utakmici s Rakowom te za vikend protiv Osijeka, dok je Sigur propustio samo Osijek.

Acapandie je prvi desni bek Hajduka

Povratak Acapandiea bio bi velika vijest za trenera Gonzala Garciju, koji ove sezone 21-godišnjeg reprezentativca Madagaskara vidi kao prvi izbor na poziciji desnog beka. U prvoj utakmici ga je zamijenio upravo Sigur, dok je protiv Osijeka na tom mjestu igrao Luka Hodak.

Sigurova zadnja utakmica za Hajduk?

Po svemu sudeći, oporavljenom Siguru ovo bi trebala biti zadnja utakmica za Hajduk. Kanadski reprezentativac privukao je interes Celtica, Toulousea i Valencije, a spominju se i klubovi iz Engleske, prenosi Index.

Sigur bi Garciji u Poljskoj mogao biti od koristi i u veznom redu, s obzirom na to da je zbog crvenog kartona suspendiran Adrion Pajaziti. Zamijeniti bi ga mogao ili Sigur ili Alberto Del Moral. Podsjetimo, prva utakmica Hajduka i Rakowa završila je 2:2.