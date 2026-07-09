HAJDUK - ŽILINA 2-0: Bijeli s prednošću idu na uzvrat u Slovačku

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj utakmice.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

86' - Livaja je ušao umjesto Šege i dobio ovacije Poljuda.

84' - Požutio je Hrgović.

83' - Hranicu je zamijenio Ďatko.

81' - Pokušali su gosti s ubačajem, no Bijeli su se obranili.

79' - De Almeina je dobio pljesak Poljuda nakon što ga je zamijenio Del Moral, a Hodak je zamijenio Brajkovića.

78' - Šego je dobio žuti karton.

76' - Brajković je ostao ležati na travnjaku, intervenirala je liječnička ekipa.

75' - Pucao je Roginić u situaciji 1 na 1, ali Silić je obranio.

73' - Melnjak je ispraćen ovacijama, zamijenio ga je Huram.

72' - Umjesto Káčera u igru je ušao Adang.

67' - Šego je pucao silovito s 20 metara, pokraj gola.

64' - Pokušao je Pajaziti, no pucao je preko gola.

63' - Mijenjali su gosti: Faška, Kóšu i Kašu zamijenili su Iľko, Florea i Minárik.

56' - Šego je dodao De Almeidi koji je tražio Melnjaka, no obranili su se gosti.

49' - Hajduk je udvostručio prednost: De Almeida namjestio se na lijevu nogu i silovito opalio te zatresao mrežu za 2:0 upisavši ujedno i prvijenac u bijelom dresu.

48' - Zaprijetio je Hajduk preko Šege koji je pucao preko gola.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+1 - Kraj poluvremena.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.

44' - Pukštas je izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti.

38' - Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću.

34' - Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa.

29' - Šego i Pajaziti dobro su kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.

24' - Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice.

22' - Poveo je Hajduk: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0.

17' - Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner.

16' - Pokušao je Melnjak iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze.

12' - Ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.

9' - Hranica je pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice.

7' - Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili.

4' - Faško je pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Torcida je uoči susreta povela "Oćemo pobjedu!" a potom im se prključio i ostatak publike.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak – Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop