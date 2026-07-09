HAJDUK - ŽILINA 2-0: Bijeli s prednošću idu na uzvrat u Slovačku

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.
Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.
Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+3 - Kraj utakmice.
90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.
86' - Livaja je ušao umjesto Šege i dobio ovacije Poljuda.
84' - Požutio je Hrgović.
83' - Hranicu je zamijenio Ďatko.
81' - Pokušali su gosti s ubačajem, no Bijeli su se obranili.
79' - De Almeina je dobio pljesak Poljuda nakon što ga je zamijenio Del Moral, a Hodak je zamijenio Brajkovića.
78' - Šego je dobio žuti karton.
76' - Brajković je ostao ležati na travnjaku, intervenirala je liječnička ekipa.
75' - Pucao je Roginić u situaciji 1 na 1, ali Silić je obranio.
73' - Melnjak je ispraćen ovacijama, zamijenio ga je Huram.
72' - Umjesto Káčera u igru je ušao Adang.
67' - Šego je pucao silovito s 20 metara, pokraj gola.
64' - Pokušao je Pajaziti, no pucao je preko gola.
63' - Mijenjali su gosti: Faška, Kóšu i Kašu zamijenili su Iľko, Florea i Minárik.
56' - Šego je dodao De Almeidi koji je tražio Melnjaka, no obranili su se gosti.
49' - Hajduk je udvostručio prednost: De Almeida namjestio se na lijevu nogu i silovito opalio te zatresao mrežu za 2:0 upisavši ujedno i prvijenac u bijelom dresu.
48' - Zaprijetio je Hajduk preko Šege koji je pucao preko gola.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.
45'+1 - Kraj poluvremena.
45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.
44' - Pukštas je izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti.
38' - Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću.
34' - Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa.
29' - Šego i Pajaziti dobro su kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.
24' - Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice.
22' - Poveo je Hajduk: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0.
17' - Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner.
16' - Pokušao je Melnjak iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze.
12' - Ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.
9' - Hranica je pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice.
7' - Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili.
4' - Faško je pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola.
1' - Krenula je utakmica.
0' - Torcida je uoči susreta povela "Oćemo pobjedu!" a potom im se prključio i ostatak publike.
HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak – Šego
Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper
ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić
Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop