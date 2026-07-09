Close Menu

HAJDUK - ŽILINA 2-0: Bijeli s prednošću idu na uzvrat u Slovačku

Pratite uživo na Dalmaciji Danas

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj utakmice.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

86' - Livaja je ušao umjesto Šege i dobio ovacije Poljuda.

84' - Požutio je Hrgović.

83' - Hranicu je zamijenio Ďatko.

81' - Pokušali su gosti s ubačajem, no Bijeli su se obranili. 

79' - De Almeina je dobio pljesak Poljuda nakon što ga je zamijenio Del Moral, a Hodak je zamijenio Brajkovića.

78' - Šego je dobio žuti karton.

76' - Brajković je ostao ležati na travnjaku, intervenirala je liječnička ekipa. 

75' - Pucao je Roginić u situaciji 1 na 1, ali Silić je obranio. 

73' - Melnjak je ispraćen ovacijama, zamijenio ga je Huram.

72' - Umjesto Káčera u igru je ušao Adang

67' - Šego je pucao silovito s 20 metara, pokraj gola.

64' - Pokušao je Pajaziti, no pucao je preko gola.

63' - Mijenjali su gosti: Faška, Kóšu i Kašu zamijenili su Iľko, Florea i Minárik.

56' - Šego je dodao De Almeidi koji je tražio Melnjaka, no obranili su se gosti.

49' - Hajduk je udvostručio prednost: De Almeida namjestio se na lijevu nogu i silovito opalio te zatresao mrežu za 2:0 upisavši ujedno i prvijenac u bijelom dresu.

48' - Zaprijetio je Hajduk preko Šege koji je pucao preko gola.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+1 - Kraj poluvremena. 

45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.

44' - Pukštas je izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti. 

38' - Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću.

34' - Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa. 

29' - Šego i Pajaziti dobro su kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.

24' - Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice.  

22' - Poveo je Hajduk: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0.

17' - Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner.

16' - Pokušao je Melnjak iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze.

12' - Ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.

9' - Hranica je pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice.

7' - Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. 

4' - Faško je pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Torcida je uoči susreta povela "Oćemo pobjedu!" a potom im se prključio i ostatak publike.

Hajduk žilina Poljud foto Roko 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak – Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0