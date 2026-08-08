Hajduk želi Selahija, problem je 500.000 eura: Toliko su platili HNS-u zbog navijača u sezoni 2024./25.

Hajduk je krenuo u akciju po Lindona Selahija (27), albanskog reprezentativca koji je s Rijekom osvojio prvenstvo i Hrvatski kup. Veznjak je trenutno član poljskog Widzewa, no njegova situacija u novom klubu mogla bi otvoriti vrata povratku u hrvatski nogomet.

Selahi je u Widzew stigao prošlog ljeta iz Rijeke, a s poljskim klubom ima ugovor do 2028. godine. Ipak, početak aktualne sezone nije mu donio značajniju ulogu. Widzew je u prva dva kola uzeo dva boda, dok je Selahi na terenu proveo tek devet minuta. Takav razvoj događaja mogao bi rezultirati njegovim odlaskom prije završetka prijelaznog roka, piše Index.

Da Hajduk ozbiljno razmatra njegovo dovođenje potvrdio je i Selahijev agent Adrian Aliaj. Kontakti između dvije strane već su uspostavljeni, a kao jedna od mogućnosti spominje se jednogodišnja posudba.

- Hajduk me zvao više puta i razgovarali smo o mogućnosti posudbe, rekao je Selahijev agent.

Veliki adut Splićana u cijeloj priči mogao bi biti Gonzalo Garcia. Današnji trener Hajduka poznaje Selahija još iz vremena kada su zajedno radili u nizozemskom Twenteu. Albanac stoga nije nepoznat Garciji, a svojim karakteristikama uklapa se u profil veznjaka kakvog trener Bijelih traži. Ipak, postoji ozbiljna prepreka. Nije riječ o odšteti, već o Selahijevim primanjima, rekao je agent.

Widzew je, prema riječima njegova zastupnika, otvoren za mogućnost posudbe, ali pod uvjetom da klub koji ga dovede preuzme njegovu kompletnu plaću. A ona nije mala. Selahi prema ugovoru u Poljskoj zarađuje oko 500 tisuća eura godišnje, piše 24sata.

Upravo bi ta brojka mogla biti ključna u pregovorima s Hajdukom. Selahi je trogodišnji ugovor s Widzewom potpisao nakon četiri godine provedene u Rijeci, a u Poljsku ga je doveo Željko Sopić. No Sopić se na klupi nije dugo zadržao te je smijenjen već u kolovozu. Nakon njega Widzew su vodili Patryk Czubak i Igor Jovićević, dok momčad od ožujka ove godine vodi Aleksandar Vuković.

Hajduku njegovo ime nije potrebno posebno predstavljati. Selahi je četiri godine nosio dres Rijeke, za koju je ukupno odigrao 153 utakmice, zabio devet golova i dodao četiri asistencije. Na Rujevicu je stigao 2021. godine nakon igranja u Nizozemskoj, a s vremenom je postao jedan od ključnih igrača riječkog veznog reda.

Selahi je rođen u Belgiji, a nogometno je stasao u akademijama Anderlechta i Standard Liegea. Kasnije je igrao za Twente i Willem II, dok danas predstavlja Albaniju na reprezentativnoj razini.

Hajduk je sada napravio konkretan korak i uspostavio kontakt sa Selahijevom stranom. Posudba je opcija o kojoj se razgovara, ali realizacija posla zasad najviše ovisi o tome mogu li Splićani pronaći način da pokriju njegovih približno 500 tisuća eura godišnje.