Nogometaši Hajduka propustili su na Poljudu napraviti veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu Konferencijske lige. Nakon neočekivanog poraza od Lincoln Red Impsa na Gibraltaru (1:0), Bijeli su poraženi i od belgijskog Sint-Truidensea (0:2), čime su dodatno zakomplicirali svoju europsku situaciju. Momčad Gonzala Garcije nakon četiri odigrana kola ima šest bodova, ostvarenih pobjedama protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna. Ipak, unatoč dvama uzastopnim porazima, Hajduk i dalje ima realne izglede za nastavak europskog natjecanja.

Do kraja ligaške faze ostalo je još šest bodova u igri.

Hajduku slijede dva danska izazova

Bijeli će 10. prosinca na Poljudu ugostiti danski Nordsjaelland, dok će posljednju utakmicu ligaške faze odigrati 17. prosinca na gostovanju kod Midtjyllanda. Upravo bi utakmica protiv Nordsjaellanda mogla biti ključna za europsku budućnost splitskog kluba. Pobjedom na Poljudu Hajduk bi stigao do devet bodova i znatno povećao izglede za plasman u nokaut-fazu.

Prema aktualnom sustavu Konferencijske lige, u natjecanju sudjeluje 36 klubova. Prvih osam momčadi izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mjesta igrati dodatne utakmice za ulazak među 16 najboljih. Za preostalih 12 klubova europska sezona bit će završena.

Vjerujete li da će Hajduk izboriti europsko proljeće? ❤️ Da, Hajduk će izboriti prolazak! 💪 Da, ali bit će teško do samoga kraja. 😬 Teško, Bijeli su previše toga prokockali. ❌ Ne, mislim da je europska priča završena. 🤔 Nisam siguran, sve je još otvoreno. Glasaj

Koliko je bodova potrebno za prolazak? Prethodne sezone otkrivaju zanimljiv podatak

Posebno je zanimljiv pogled na prethodne dvije sezone Konferencijske lige, otkako se natjecanje igra u novom formatu. U sezoni 2024./2025. posljednje mjesto koje je vodilo u nokaut-fazu zauzeo je srpski TSC sa sedam bodova. Isti broj bodova imao je i škotski Hearts, koji je zbog slabijih dodatnih kriterija ostao bez prolaska.

Prošle sezone, 2025./2026., češka Sigma Olomouc također je sa sedam bodova zauzela 24. mjesto. Rumunjska Universitatea Craiova i Lincoln Red Imps s jednakim brojem bodova ostali su bez europskog proljeća. Dakle, u obje prethodne sezone granica prolaska bila je sedam bodova, ali ni taj broj nije jamčio nastavak natjecanja. Osam bodova u obje je sezone bilo dovoljno za prolazak, dok bi devet bodova Hajduku, prema dosadašnjim iskustvima, trebalo pružiti vrlo dobre izglede za nastavak europske avanture.

Ovo su svi mogući scenariji za Hajduk:

Svaki pogodak mogao bi biti presudan

Važno je naglasiti da je prema UEFA-inim pravilima gol-razlika prvi kriterij koji odlučuje o konačnom plasmanu momčadi s jednakim brojem bodova. Zbog toga bi se svaki postignuti, ali i svaki primljeni pogodak u preostalim utakmicama mogao pokazati iznimno važnim. Hajduk stoga nema previše prostora za kalkulacije. Susret protiv Nordsjaellanda na Poljudu bit će velika prilika za povratak na pobjednički kolosijek, ali i za stvaranje znatno povoljnije situacije uoči zahtjevnog gostovanja u Danskoj.

Europsko proljeće i dalje je itekako dostižno. No nakon sjajnog otvaranja natjecanja i šest osvojenih bodova u prva dva kola, Bijeli su potrošili velik dio stečene prednosti.

U prosincu ih čekaju dvije utakmice koje će odrediti sudbinu njihove europske sezone.