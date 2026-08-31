Hajduk zahvalio članovima i poslao poruku: "Idemo dalje, zajedno, strpljivo, ustrajno i bezrezervno, uz svoj Klub"

Bijeli su nakon 16 godina izborili nastup u grupnoj fazi europskog natjecanja i ozarili svekoliki hajučki puk, a na Poljudu su dočekani pjesmom i pirotehnikom.
Hajduk je nakon drame u regularnom dijelu utakmice protiv Rakowa u Poljskoj stigao do pobjede golom Pukštasa u proužecima što je Bijelima donijelo europsku jezen.
Igrači Hajduka stigli na Poljud. Dočekale ih tisuće navijača
Tom je prilikom Hajduk svojim članovima poslao poruku zahvale ističući važnost nove etape te važnost članova u cijeloj priči koji zajedno, srpljivo, ustrano i bezrezervno idu dalje uz svoj Klub.
"Članovi Hajduka nikada se nisu mjerili sezonama čekanja, nego odanošću i osjećajem pripadnosti"
"Hajduk je izborio nastup u skupini Konferencijske lige i nakon 16 godina ponovno će igrati europsko natjecanje.
To je važan korak, ali prije svega početak jedne nove etape. Etape u kojoj Klub treba nastaviti rasti, razvijati se i graditi kontinuitet kakav Hajduk želi i zaslužuje.
Šesnaest godina dugo je razdoblje, ali mi članovi Hajduk nikada nismo mjerili sezonama čekanja, nego odanošću i osjećajem pripadnosti. Upravo zato svih ovih godina nije izostalo ono najvažnije: ljudi spremni stati uz svoj Klub.
Biti članom Kluba nije samo simboličan čin, već stvaran doprinos. Kroz članstvo zajednički smo gradili i gradimo put prema budućnosti, doprinosimo stabilnosti Kluba i stvaramo temelje za ono što tek treba doći.
"Pripadnost, odanost i ljudi koji od njega nisu odustajali"
Svako obnovljeno članstvo kroz godine, i onda kada za optimizam nije bilo previše razloga, Klubu je davalo ono što se ne može kupiti - pripadnost, odanost i ljude koji od njega nisu odustajali.
Zato koristimo ovu priliku da vam svima kažemo hvala!
Svima vama koji najbolje znate da se Hajduk voli u dobru i zlu, u danima sretnim i danima grubim.
Pred Hajdukom su sada novi europski izazovi. Dočekujemo ih svjesni da jedan ostvareni cilj ne znači da je posao završen. Naprotiv, on donosi novu odgovornost i priliku da nastavimo graditi Klub kakav želimo.
Zato idemo dalje, zajedno, strpljivo, ustrajno i bezrezervno, uz svoj Klub.
Samo Hajduk vječno živi!", poručilo je Hajduk.