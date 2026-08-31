Hajduk zahvalio članovima i poslao poruku: "Idemo dalje, zajedno, strpljivo, ustrajno i bezrezervno, uz svoj Klub"

Bijeli su nakon 16 godina izborili nastup u grupnoj fazi europskog natjecanja i ozarili svekoliki hajučki puk, a na Poljudu su dočekani pjesmom i pirotehnikom.

Hajduk je nakon drame u regularnom dijelu utakmice protiv Rakowa u Poljskoj stigao do pobjede golom Pukštasa u proužecima što je Bijelima donijelo europsku jezen.

Tom je prilikom Hajduk svojim članovima poslao poruku zahvale ističući važnost nove etape te važnost članova u cijeloj priči koji zajedno, srpljivo, ustrano i bezrezervno idu dalje uz svoj Klub.

"Članovi Hajduka nikada se nisu mjerili sezonama čekanja, nego odanošću i osjećajem pripadnosti"

"Hajduk je izborio nastup u skupini Konferencijske lige i nakon 16 godina ponovno će igrati europsko natjecanje.

To je važan korak, ali prije svega početak jedne nove etape. Etape u kojoj Klub treba nastaviti rasti, razvijati se i graditi kontinuitet kakav Hajduk želi i zaslužuje.

Šesnaest godina dugo je razdoblje, ali mi članovi Hajduk nikada nismo mjerili sezonama čekanja, nego odanošću i osjećajem pripadnosti. Upravo zato svih ovih godina nije izostalo ono najvažnije: ljudi spremni stati uz svoj Klub.

Biti članom Kluba nije samo simboličan čin, već stvaran doprinos. Kroz članstvo zajednički smo gradili i gradimo put prema budućnosti, doprinosimo stabilnosti Kluba i stvaramo temelje za ono što tek treba doći.

"Pripadnost, odanost i ljudi koji od njega nisu odustajali"

Svako obnovljeno članstvo kroz godine, i onda kada za optimizam nije bilo previše razloga, Klubu je davalo ono što se ne može kupiti - pripadnost, odanost i ljude koji od njega nisu odustajali.

Zato koristimo ovu priliku da vam svima kažemo hvala!

Svima vama koji najbolje znate da se Hajduk voli u dobru i zlu, u danima sretnim i danima grubim.

Pred Hajdukom su sada novi europski izazovi. Dočekujemo ih svjesni da jedan ostvareni cilj ne znači da je posao završen. Naprotiv, on donosi novu odgovornost i priliku da nastavimo graditi Klub kakav želimo.

Zato idemo dalje, zajedno, strpljivo, ustrajno i bezrezervno, uz svoj Klub.

Samo Hajduk vječno živi!", poručilo je Hajduk.