Hajduk vodio 3:0, a onda doživio šok u završnici utakmice

Malonogometaši Hajduka i dubrovačkog Squarea odigrali su 3:3 u susretu trećeg kola SuperSport HMNL-a, koji je večeras održan u splitskoj dvorani Gripe. Splićani su imali čak tri pogotka prednosti, no gosti su velikim povratkom stigli do boda.

Hajduk je poveo u 13. minuti pogotkom Josipa Hrstića, a prednost je u 22. minuti povećao Josip Cikojević. Kada je Felipe Santana u 28. minuti pogodio za 3:0, činilo se da će Splićani upisati pobjedu. Međutim, uslijedio je veliki povratak Dubrovčana. Adrian Sasse smanjio je na 3:1 u 30. minuti, a samo minutu poslije Maro Đuraš zabio je za 3:2.

Potpuni šok za domaće stigao je u 38. minuti, kada je M. Ševčik pogodio za konačnih 3:3 i donio Squareu vrijedan bod. Iako su ispustili gotovo dobivenu utakmicu, malonogometaši Hajduka ipak imaju razloga za zadovoljstvo. Ovim remijem osvojili su svoj prvi bod u najvišem rangu hrvatskog malog nogometa, čime su ispisali novu stranicu klupske povijesti.