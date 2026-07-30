Hajduk večeras na Cipru brani prednost s Poljuda: Evo gdje gledati uzvrat protiv Pafosa

Nogometaši Hajduka danas igraju uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa. Susret na stadionu Alphamega u Limassolu počinje u 19 sati po hrvatskom vremenu, odnosno u 20 sati prema lokalnom vremenu. Bijeli su na Cipar stigli s lijepom prednošću iz prve utakmice. Hajduk je prošlog četvrtka na Poljudu pobijedio rezultatom 2:0, a oba pogotka postignuta su u drugom poluvremenu.

Šego i Melnjak srušili Pafos na Poljudu

Mrežu ciparske momčadi u 56. minuti načeo je Michele Šego, koji je sjajno izveo slobodni udarac s ruba kaznenog prostora i pogodio pod gredu. Samo osam minuta poslije konačnih 2:0 postavio je Dario Melnjak, precizno skrenuvši u mrežu prizemno ubačenu loptu Mathieua Acapandija.

Hajduk je tako stvorio odličnu početnu poziciju, ali posao još nije završen. Momčadi Gonzala Garcije za prolazak dalje odgovaraju pobjeda, remi ili poraz s jednim pogotkom razlike. Pobjeda Pafosa s dva gola razlike odvela bi utakmicu u produžetke. Bijeli će u Limassolu biti bez teško ozlijeđenog Roka Brajkovića, dok se momčadi priključio Niko Kristian Sigur, koji je propustio pripreme i prve tri službene utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Pafos inače domaće utakmice igra u istoimenom gradu, no europske susrete mora igrati u Limassolu jer njegov stadion ne zadovoljava potrebne UEFA-ine kriterije. Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. Glavni sudac je Pawel Raczkowski, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti sudac je Patryk Gryckiewicz.

Gdje gledati utakmicu?

Utakmica Pafos – Hajduk počinje danas u 19 sati, a izravni prijenos bit će dostupan na programu Hajduk Digital TV, koji se može gledati putem platformi MAXtv, Iskon.TV i HOME.TV.