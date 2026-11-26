Hajduk večeras s početkom u 21 sat na Poljudu igra protiv belgijskog Sint-Truidensea u sklopu četvrtog kola ligaške faze UEFA Konferencijske lige. Momčad Gonzala Garcije tražit će treću europsku pobjedu ove sezone i napraviti važan korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja.

Splitska momčad u dosadašnja tri susreta upisala je pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, dok je poražena na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Sa šest osvojenih bodova Bijeli trenutačno zauzimaju 13. mjesto na ljestvici Konferencijske lige.

Garcia: Želimo proći dalje

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na jučerašnjoj konferenciji za medije istaknuo je kako je njegova momčad spremna za izazov koji je očekuje.

– Znamo da imamo šest bodova, tri utakmice su do kraja, želimo proći dalje. Ovdje je svaka utakmica važna. Sint-Truidense je promijenio trenera nedavno, ali svjesni smo što od njih očekivati. Imaju kvalitetne igrače, napadaju prostore, puno trče. Mislim da smo spremni za utakmicu. Igrači sve razumiju, moraju na terenu odraditi stvari ovisno o onome što radi protivnik – poručio je Garcia.

Belgijska momčad, koju od 6. studenoga vodi Jonas de Roeck, trenutačno je deseta na ljestvici sa sedam osvojenih bodova. Belgijci su svladali gruzijsku Iberiju 1999 i danski Midtjylland, dok su s norveškim Brannom odigrali neriješeno.

Hajduk u večerašnji susret ulazi nakon prvenstvene pobjede protiv Lokomotive (2:1) u Maksimiru, dok je Sint-Truidense na gostovanju kod Charleroija odigrao 2:2.

Posebna atmosfera na Poljudu

Iako je UEFA zbog korištenja pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Ajaxa kaznila Hajduk zatvaranjem stadiona, Bijeli večeras ipak neće igrati pred potpuno praznim tribinama.

UEFA je naknadno dopustila dolazak djece u dobi od osam do 14 godina koja su dio sportskih akademija. Za večerašnji susret prijavljeno je više od osam tisuća djece, koja će biti smještena na istočnoj tribini Poljuda.

Najmlađi navijači tako će imati priliku stvoriti posebnu atmosferu i pružiti podršku Bijelima u važnom europskom susretu.

Pravdu dijele Talijani

Glavni sudac večerašnje utakmice bit će Talijan Matteo Marchetti, kojem će pomagati Giovanni Baccini i Khaled Bahri. Četvrti sudac je Giovanni Ayroldi, dok će u VAR sobi biti Rosario Abisso i Matteo Gariglio.

Može li Hajduk pred tisućama najmlađih navijača doći do nove europske pobjede? Recite nam što očekujete u anketi.

Kako će završiti večerašnji susret Hajduka i Sint-Truidensea na Poljudu? - Hajduk pobjeđuje s dva ili više golova razlike Hajduk pobjeđuje s jednim golom razlike Utakmica završava neriješeno Sint-Truidense odnosi pobjedu s Poljuda Glasaj