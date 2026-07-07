Hajduk uoči europske premijere uređuje Poljud: U tijeku radovi na stadionu i pomoćnom terenu

Hajduk će u četvrtak protiv slovačke Žiline otvoriti novu sezonu nastupom u prvom pretkolu Europske lige, a osim što će navijači prvi put vidjeti momčad pod vodstvom Gonzala Garcíje, na Poljudu će ih dočekati i određene novosti na stadionu.

Dok se dugoročno i dalje govori o izgradnji novog doma splitskog kluba, na Poljudu se nastavlja s ulaganjima kojima se nastoje poboljšati postojeći uvjeti za gledatelje i igrače.

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Direktor infrastrukture Hajduka Marin Božić otkrio je da su u tijeku radovi na zamjeni leksan ploča na istočnoj i zapadnoj tribini, no priznao je da dinamika izvođenja nije bila onakva kakvu su u klubu priželjkivali.

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Kako je pojasnio, dio radova morao je biti privremeno zaustavljen zbog izgradnje platoa i pristupnih rampi za osobe s invaliditetom. Upravo su ti zahvati bili jedan od uvjeta za dobivanje licenci Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA-e, zbog čega se pojedini poslovi nisu mogli odvijati istodobno.

Osim zahvata na stadionu, radi se i na poboljšanju infrastrukture namijenjene treninzima. U završnoj je fazi zamjena umjetne trave na pomoćnom igralištu, a očekuje se da će radovi biti dovršeni tijekom sljedećih tjedan dana.

U međuvremenu su obavljeni i radovi na glavnom travnjaku, gdje je provedena sezonska prilagodba podloge, odnosno prijelaz sa zimske na ljetnu travu, kako bi teren bio u što boljem stanju za početak nove natjecateljske godine.

U Hajduku vjeruju da će momčad spremno dočekati europske izazove, a prvi ispit slijedi već u četvrtak navečer kada na Poljud stiže Žilina.