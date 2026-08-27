Hajduk ulaskom u Europu osigurao milijune. Evo koliko je već zaradio

Hajdukov plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, osim velikog sportskog uspjeha, donosi i ozbiljnu financijsku injekciju splitskom klubu.

„Bijeli“ su kroz četiri odigrane kvalifikacijske runde osigurali ukupno 700.000 eura, dok sam ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige svakom sudioniku donosi dodatnih 3,17 milijuna eura.

Kada se zbroje ti fiksni UEFA-ini prihodi, Hajduk je već osigurao najmanje 3,87 milijuna eura. Međutim, to nije konačan iznos jer će priliku za dodatnu zaradu imati kroz svih šest utakmica ligaške faze.

Svaka pobjeda vrijedi 400 tisuća eura

UEFA posebno nagrađuje rezultate ostvarene u ligaškoj fazi. Svaka pobjeda Hajduku bi donijela dodatnih 400.000 eura, dok je za neriješen rezultat predviđeno 133.000 eura.

Na osnovni iznos mogu se nadovezati i druge UEFA-ine nagrade, među kojima su one povezane s konačnim mjestom na ljestvici i vrijednosnim stupom, kao i bonusi u slučaju nastavka natjecanja u nokaut-fazi.

Stoga će konačna svota koju će Hajduk zaraditi od ovogodišnjeg europskog puta ovisiti i o tome koliko će uspješan biti tijekom jeseni.

Europa na Poljudu nakon dugog čekanja

Za Hajduk ovaj plasman ima posebno značenje jer će prvi put nakon sezone 2010./11. igrati glavnu, odnosno ligašku fazu jednog europskog natjecanja.

Osim što će Poljud ponovno ugostiti europske utakmice tijekom jeseni, uspjeh donosi i višemilijunski prihod. Novac iz UEFA-inih fondova mogao bi značajno utjecati na klupske financije, a potencijalno otvoriti i dodatni prostor za jačanje momčadi.

A iznos od najmanje 3,87 milijuna eura tek je početak – svaki dobar rezultat „bijelih“ u Europi dodatno će puniti Hajdukovu blagajnu.