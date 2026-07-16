Hajduk u Žilini brani 2:0, Drago Gabrić vjeruje u prolaz "bijelih"

Hajduk večeras u 20.30 sati gostuje na stadionu Pod Dubnom u Žilini, gdje protiv domaćina brani prednost od 2:0 iz Splita u prvom pretkolu UEFA Europske lige.

Već su "bijeli" jednom igrali sa Žilinom u ovakvom ljetnom terminu. Bilo je to 2009. godine u 3. pretkolu Europske lige. Slovaci su eliminirali Hajduk, bilo je dosta razočaranja, pa i iskaza nezadovoljstva publike na tribinama Poljuda.

Jedan od glavnih igrača "bijelih" tada je bio Drago Gabrić, odlični veznjak iz tog vremena, u tom trenutku na vrhuncu igračke snage. Kasnije će, 2011. godine, imati tešku prometnu nesreću. Da je nije bilo, karijera ovog nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca i osvajača priznanja "Hajdučko srce" bila bi još veća.

Ali, Drago se vratio nogometu i još uvijek igra u svojoj 39. godini, predvodeći Zagoru iz Unešića. Isto onako kako je tata Tonći Gabrić, naša još uvijek neprežaljena legenda, dugo predvodio "bijele".

Nazvali smo Dragu Gabrića:

"Hajduk ima lijep rezultat iz prve utakmice, u boljoj je formi i favorit je za prolaz. Mislim da smo po kvaliteti igrača i po prikazanoj igri u prošloj utakmici pokazali da smo bolja momčad. Igrači Žiline posjeduju fizičku snagu, trkački su jaki, ali kvaliteta je na strani 'bijelih'."

Utakmica se može gledati putem kanala Hajduk TV na MAXtv-u.