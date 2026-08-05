Hajduk u Vilniusu lovi iskupljenje i piše povijest. Evo zbog čega

Nogometaši Hajduka stigli su u Vilnius, gdje ih sutra očekuje prva utakmica 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Žalgirisa. Susret se igra u četvrtak od 19 sati po hrvatskom, odnosno od 20 sati po litavskom vremenu, dok je uzvrat na rasporedu 13. kolovoza na Poljudu.

Danas konferencija za medije i posljednje pripreme

"Bijeli" će tijekom dana odraditi posljednje pripreme za utakmicu, a na rasporedu je i službena konferencija za medije na kojoj će Hajdukovi predstavnici najaviti dvoboj. Izravan prijenos konferencije najavljen je na klupskim kanalima. Pred momčadi Gonzala Garcije važnih je najmanje 180 minuta. Prolazak Žalgirisa Hajduku bi donio plasman u play-off Konferencijske lige, posljednju prepreku prije ligaške faze europskog natjecanja. Prvi je cilj iz Vilniusa se vratiti s rezultatom koji bi Hajduku omogućio da odluku o prolasku donese pred svojim navijačima na Poljudu.

Hajduk je europsku sezonu započeo u kvalifikacijama za Europsku ligu. Prvi protivnik bila je slovačka Žilina, koju su Splićani na Poljudu pobijedili s 2:0. U uzvratu su poraženi rezultatom 2:1, ali su ukupnom pobjedom 3:2 izborili prolazak u sljedeće kolo. Ondje ih je čekao ciparski Pafos. Hajduk je ponovno odlično odradio domaću utakmicu i na Poljudu slavio s 2:0, no u uzvratu je uslijedio potpuni preokret. Pafos je nakon produžetaka pobijedio s 4:0 i ukupnim rezultatom 4:2 izbacio Hajduk iz kvalifikacija za Europsku ligu. Splitski klub tako je europski put nastavio u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Poraz u Varaždinu dodatno pojačao pritisak

Između europskih obveza Hajduk je otvorio i novu sezonu SuperSport HNL-a, ali na najgori mogući način.

Varaždin je na svom stadionu pobijedio s 2:1 i ostavio "Bijele" bez bodova već na prvenstvenoj premijeri. Domaćini su poveli u 53. minuti, Hajduk je izjednačio samo tri minute poslije, ali je Luka Mamić u 62. minuti postigao pogodak za konačnih 2:1. Hajduk je u završnici dobio priliku iz kaznenog udarca, no nije je iskoristio.

Žalgiris upozorio velikim preokretom

No vratimo se europskim izazovima Bijelih. Naime, litavskog predstavnika ne smije se podcijeniti. Žalgiris je u prvom kolu kvalifikacija izbacio OFK Petrovac ukupnim rezultatom 5:2, a zatim je protiv Dinama iz Tbilisija izveo jedan od najvećih preokreta ovosezonskih kvalifikacija.

Podsjetimo, nakon poraza od 3:0 u Gruziji, Žalgiris je u Vilniusu slavio sa čak 7:2 i ukupnim rezultatom 7:5 izborio dvoboj s Hajdukom. Litavci su time pokazali koliko mogu biti opasni na svom terenu. Prema dostupnom popisu svih Hajdukovih nastupa u službenim europskim i međunarodnim natjecanjima, splitski klub prije Žalgirisa nije imao protivnika iz Litve. To znači da Hajduk do sada nije odigrao nijednu službenu europsku utakmicu protiv litavskog kluba.

Žalgiris će, dakle, biti prvi litavski suparnik u Hajdukovoj europskoj povijesti, a sutrašnja utakmica ujedno i prvi međusobni susret ova dva kluba.