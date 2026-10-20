Hajduk u Pulu putuje bez važnog igrača

Bijeli će u ponedjeljak, 26. listopada, od 18 sati odmjeriti snage s Istrom 1961 na pulskom stadionu Aldo Drosina, a Gonzalo Garcia bit će prisiljen pronaći novo rješenje u veznom redu.

Tek se vratio nakon ozljede, a već mora na tribine

Za Adriona Pajazitija novi izostanak dolazi u posebno nezgodnom trenutku. Albanski veznjak nedavno se oporavio od ozljede zadnje lože, zbog koje je izvan terena proveo četiri tjedna. Ozljedu je zadobio tijekom Hajdukova poraza od Rijeke na Rujevici.

Povratak je dočekao u prvenstvenom ogledu protiv Varaždina, u kojem su Splićani slavili minimalnim rezultatom 1:0. Priliku je dobio u nastavku susreta te sudjelovao u osvajanju novih bodova, kojima je Hajduk stigao do treće uzastopne pobjede u svim natjecanjima. Ipak, završnica tog dvoboja donijela mu je četvrtu javnu opomenu u aktualnoj prvenstvenoj sezoni, što automatski znači suspenziju za sljedeće kolo.

Tako će Pajaziti, nakon što se tek vratio u natjecateljski ritam, ponovno morati preskočiti jednu utakmicu, dok će Garcia u Puli tražiti način kako nadoknaditi njegov izostanak.