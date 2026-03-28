Hajduk u potrazi za novim ljudima: Čak pet ključnih mjesta prazno, evo što se dogodilo

Jiri Plišek novi je voditelj Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna", na toj funkciji naslijedit će Mišu Krstičevića s kojim se klub sporazumno rastao.

Nije, međutim, sve riješeno samo jednim imenovanjem jer je na Poljudu i dalje ostalo nekoliko važnih, nepopunjenih funkcija za koje se tek traže nova rješenja. Hajduk je početkom veljače sporazumno prekinuo suradnju sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem, a ubrzo nakon toga klub su napustila i trojica Španjolaca iz njegova stručnog kruga.

U međuvremenu je i Ivan Rakitić praktički stavio mandat na raspolaganje nakon što se odrekao plaće do kraja sezone. Tako je otvoreno čak pet pozicija za nove ljude, čime je u potpunosti urušena španjolska koncepcija postavljena prošloga ljeta, piše Germanijak.

Pravi zaplet nastao je upravo nakon objave Vučevićeva odlaska početkom veljače. Nakon te vijesti Poljud su napustili i Španjolci koji su trebali imati ključnu ulogu u projektu splitske 'La Masije'. Glavni skaut Pep Boada stigao je prošloga ljeta na Vučevićev poziv, i to nakon čak 17 godina rada u Barceloni na istoj funkciji, dok je jednu sezonu obnašao i dužnost sportskog direktora Granade.

U istom je smjeru došao i Pep Mercader, 67-godišnji skaut koji je u Barceloni radio od 2016. do 2020. godine. Treći član tog kruga, Juan Torres, bio je zadužen za koordinaciju metodologije, odnosno za segment ključan u radu svih trenera u omladinskom pogonu.

Dolazak trojice španjolskih stručnjaka trebao je predstavljati svojevrsni iskorak u razvoju omladinske škole, usko povezane sa skautskom službom. Cijeli je projekt osmislio Vučević, nekadašnji igrač i bivši skaut Barcelone. Uz četvoricu ljudi s jakim barcelonskim pečatom u toj je priči bio i peti - Ivan Rakitić, nekadašnji igrač Blaugrane iz generacije Lionela Messija.

Rakitić je u ulozi tehničkog direktora trebao donijeti novu dimenziju Hajdukovu ustroju, no samo šest mjeseci nakon imenovanja praktički se povukao iz ozbiljnog operativnog rada i odlučio prijeći u volonterski status. Takva odluka dovoljno govori sama za sebe jer onaj tko radi bez plaće ujedno nema ni istu razinu obveze ni odgovornosti.

Dodatnu neizvjesnost unio je i sam Rakitić porukom da će njegov ostanak na Poljudu i sljedeće sezone ovisiti o tome tko će postati novi sportski direktor.