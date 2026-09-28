Hajduk u petak gostuje u Dalmatinskoj zagori, odigrat će prijateljsku utakmicu

Hajduk i Croatia Zmijavci dogovorili su prijateljsku utakmicu koja će se odigrati nadolazeći petak, 2. listopada s početkom od 15:30 na stadionu "ŠRC Marijan Šuto Mrma" u Zmijavcima.

Croatia Zmijavci momčad je koja se natječe u SuperSport 1. NL, a u sedam je kola odvojila 13 bodova te se nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Vodi ih Stipe Bačelić-Grgić, nekadašnji igrač Slaven Belupa, Šibenika te Croatije Zmijanci.

Hajduk je Croatiji za aktualnu sezonu na dvojnu registraciju ustupio Roka Gabrića, Petera Ugwuodoa, Anthonyja Raymonda, Ivana Oru, Duju Milišića i Sebastijana Kajtazija.

Posljednju su prijateljsku utakmicu Bijeli u Zmijavcima odigrali 11. siječnja ove godine u sklopu priprema za proljetni dio sezone, a taj je susret završio pobjedom Hajduka od 2:1.